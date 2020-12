L’Umbria tra le regioni più indietro nella somministrazione del vaccino

Da oggi sul sito di Palazzo Chigi del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, è possibile verificare il monitoraggio dei vaccini arrivati e delle persone immunizzate regione per regione. Attualmente in Italia sono state vaccinate più di 14 mila persone e sono state consegnate nelle diverse regioni 480 mila dosi. Lazio, Friuli Venezia Giulia e provincia autonoma di Bolzano registrano la percentuale più alta di dosi somministrate in rapporto alla popolazione. L’Umbria – dalla tabella pubblicata – presenta una percentuale tra le più basse , con 4.960 dosi consegnate e 85 somministrate, per una percentuale di appena l’ 1,7%. Soltanto la Sardegna fa peggio con un “misero” 1,4%. Altre tre regioni registrano la stessa percentuale dell’Umbria: Abruzzo, Sicilia e Molise, tutte del sud. Il Friuli Venezia Giulia registra un buon 7,5% con quasi 900 dosi già somministrate, il Lazio si attesta sul 6,1% con 2.806 dosi somministrate, la Provincia di Bolzano addirittura raggiunge il 16,2% con quasi 1000 dosi somministrate. Anche la Calabria, regione nel pieno caos, raggiunge il 3,1%, il Veneto 3,8%, Toscana 3,1%, Piemonte 3,9%, Emilia Romagna 2,2%. La regione Marche si attesta al 2,4%, con 217 dosi somministrate. La fascia di età che ha ricevuto il maggior numero di vaccini è quella 50-59 anni. Fra i vaccinati, 13 mila sono operatori sanitari e circa 600 ospiti delle Rsa.