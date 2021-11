Melasecche lascia il Consiglio e resta in giunta: non teme tranelli. Garantisce la Tesei

Prove tecniche di compromesso. Rassicurazioni per frenare le tensioni che da mesi tengono di fatto bloccata la giunta regionale, dopo l’espulsione di ferragosto scorso dal partito. Dopo tre mesi da quella decisione, Enrico Melasecche si presenta nello studio di Laurent De Bai, conduttore della trasmissione “Nero su Bianco”, e annuncia di averci ripensato: si dimetterà subito da consigliere regionale e resterà in giunta. Si è quindi piegato all’ultimatum dei vertici leghisti il vulcanico assessore ternano ? A sentire lui, non è esattamente così. Sarebbe stata la governatrice in persona, quasi in ginocchio, ad esortarlo a continuare e a scendere a più miti consigli. ” La presidente mi ha pregato in tutti i modi di continuare”, ha confessato l’intramontabile esponente di palazzo Donini. Lo ha fatto sapere anche a Matteo Salvini con un breve messaggino telefonico: ” Resto, c’è troppo lavoro da portare avanti”. Così avrebbe scritto al “Capitano”, soprannome affibbiato al leader della Lega da tutti i suoi fans (compreso Melasecche ?). Così dopo tre mesi di esilio torna a “casa”. Probabilmente le condizioni di esule hanno pesato sulla decisione politica del bravo assessore ai trasporti. Del resto, avrà pensato Melasecche, alla mia età anche se un giorno mi dovessero cacciare dalla giunta e non ho più il paracadute del Consiglio, cosa cambia per me ? ” Comunque dormo tranquillo, sono sereno e sorridente”, ha risposto al giornalista Laurent De Bai. Nessun scherzo da prete quindi, nessun brutto tiro si aspetta in futuro il buon assessore regionale. Anche perché, assicura Melasecche, con la Tesei ” abbiamo fatto un ragionamento di ampia soddisfazione”. In politica però, come in amore, mai dire mai. Così almeno si diceva una volta. A Melasecche, che di stagioni politiche ne ha viste molte, almeno il dubbio sarà rimasto. Dubbio che proverà a rimuovere con la sua nota convinzione: ” Ma senza di me dove vanno ?”.

Ps. – Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 10 novembre, l’assessore Enrico Melasecche si è dimesso da consigliere regionale. L’atto formale è stato depositato a Palazzo Cesaroni.