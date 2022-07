Scuola Umbria, ecco tutti i nuovi dirigenti scolastici: 49 conferme e 14 novità. Sei provengono da fuori regione

Sono 49 i presidi confermati nelle scuole umbre: 35 in provincia di Perugia e 14 in quella di Terni. Le novità, invece, riguardano 14 dirigenti, di cui 6 provenienti da fuori regione: al Cavour-Marconi- Pascal di Perugia arriva dal Veneto Andrea Agostini con l’attuale dirigente, Maria Rita Marconi, che va a Todi a sostituire il preside Sergio Guarente. All’Istituto comprensivo Perugia 14, sempre dal Veneto, rientra Michele Baldassarri; all’Istituto comprensivo Perugia 1 “Morlacchi” arriva Francesca Volpi mentre Cristina Potenza andrà a dirigere l’Istituto comprensivo Perugia 3. A Città di Castello arriva Simone Casucci, sarà lui il nuovo dirigente scolastico della direzione didattica 2 circolo Castello-Pieve-Rose in Alto Tevere. Monica Paparelli dalla Sardegna torna in Umbria: guiderà la direzione didattica di Magione. Al liceo Jacopone da Todi arriva Maria Rita Marconi mentre all’Istituto Spagna Campani di Spoleto arriva dalla Lombardia Rita Scagliola. Novità anche in provincia di Terni. Giuseppe Costanzo guiderà l’Istituto Oberdan di Terni mentre Maria Paola Morelli dirigerà l’Istituto De Filis. A Fabro arriva Cinzia Meatta: sarà la nuova dirigente del omnicomprensivo La Porta mentre Maria Beatrice Benedetto rientra dall’Emilia Romagna per dirigere il comprensivo di Acquasparta. Conferme, invece, per altri tre anni per Roberta Aniello al “Beato S.Fidati” di Cascia; Luca Arcese I.C. Perugia 2; Elvira Baldini D.D 2 Circolo Marsciano Ammeto; Giuseppina Boccuto al Liceo “A.Mariotti” di Perugia; Elio Boriosi alla D.D. San Giustino; Maria Grazia Di Marco alla D.D. 3 Circolo di Foligno “M.Cervino”; Federico Ferri I.C. Perugia 7; Stefania Finauro I.C.Bastia 1; Massimo Fioroni I.C. Spoleto 1; Fabio Gallina I.C. Perugia 5; Leano Garofoletti I.O. Nocera Umbria; Rosa Goracci I.C. Sigillo; Chiara Grassi I.C. Assisi 2; Mario Lucidi I.C. Spoleto 2; Maria Luongo ” Italo Calvino” Città della Pieve; Maurizio Madonia Ferraro I.O. Giano-Bastardo; Francesco Massimo Manno I.C. Perugia 8; Stefania Moretti Liceo “G.Galilei” Perugia; Anna Pistoletti I.C. Assisi 2; Norma Proietti D.D. 1 Circolo di Spoleto; Silvana Raggetti D.D. Todi; Silvia Reali D.D. 1 Circolo Umbertide Garibaldi; Maria Cristina Rosi I.C. Montefalco-Castel Ritaldi; Isa Settembrini I.C. Perugia 11; Mariangela Severi D.D. 1 Circolo Marsciano “IV Novembre”; Sandra Spigarelli I.C. Assisi 3; Giovanni Jacopo Tofanetti D.D. 2 Circolo “Comparozzi”; Rosella Tonti I.O. Norcia; Anna Canestrella I.C. Terni “Giovanni XIII”; Fabrizio Canolla I.O. Terni”Ipsia”; Sandra Catozzi I.C. Narni Scalo; Stefania Cornacchia I.C. Montecastrilli; Assunta Teresa Fiorillo D.D. Terni San Giovanni; Anna Golino I.C. Narni Centro; Barbara Margheriti Terni ” L. Da Vinci e O.Nucula”; Ada Luisella Marigliani D.D. Terni “G. Mazzini”; Antonella Meatta I.C. Orvieto- Baschi; Isabella Olimpieri I.C. Orvieto-Montecchi; Alba Pagani I.C. Attigliano-Guardea; Gabriella Pitoni I.C. Arrone; Maria Principato D.D Terni “A.Moro”: Patrizia Stilo Licei Statali “F:Angeloni”.