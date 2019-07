Sta bene Mario Palleschi, il carabiniere ferito nella sparatoria di via Curio Dentato

Mario Palleschi sta bene.

E’ stato operato ad entrambi i piedi questa notte e fortunatamente sta bene.

E’ lui il carabiniere al quale il dominicano di 33 anni – in preda all’ira e secondo i primi accertamenti sotto effetto di anfetamine, cocaina e cannabinoidi – ha sparato.

Il proiettile lo ha colpito a tutti e due i piedi ed i chirurghi ortopedici del Santa Maria, diretti dal dottor Sergio Armillei, lo hanno operato tutta la notte.

Il dominicano invece ha trascorso la sua prima notte nel carcere di Sabbione, con le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

Di lui si sa che è regolare in Italia, dove è arrivato una quindicina di anni fa per ricongiungersi con i familiari.

Risiede in Abruzzo, ad Avezzano, ma si trova a Terni da circa un anno.

Ha precedenti per guida in stato di ebbrezza e spaccio.

In quattro hanno provato a fermarlo ieri, quando in preda all’ira si è scagliato contro Polizia e Carabinieri.

Attimi di terrore, poi gli spari in aria e quelli che hanno colpito Palleschi.

La situazione poteva avere conseguenze gravissime, non solo per le forze dell’ordine ma anche per i passanti.

In molti hanno filmato con il cellulare l’accaduto, persino dai terrazzi delle case. Un paio di pallottole sono finite a diversi metri di distanza su un’auto e persino su un vetro di un negozio.