Subbuteo, ricominciano le attività della Polisportiva Boccaporco di Terni

Ricordiamo che il club ternano è affiliato al circuito di gioco waspa internazionale e al circuito di gioco della lega nazionale subbuteo Opes Italia.

Le attività saranno gestite da Marco Perotti giocatore tesserato Fisct con il club capitolino biancoceleste SS LAZIO TFC, ricordiamo che Perotti e’ un istruttore under di Subbuteo Tradizionale e di Calcio Tavolo titolo riconosciuto dalla Federazione italiana sportiva calcio tavolo e dalla Lega Nazionale Subbuteo Opes Italia (ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI).

Marco avrà la collaborazione durante lo svolgimento delle attività interne del club del fratello Simone giocatore esperto e di buon livello della disciplina del calcio in miniatura.

Per chi fosse interessato basta consultare la pagina facebook Subbuteo Table Soccer a Terni per vedere i vari appuntamenti in programma per la stagione 2024/2025 gia’ in corso d’opera.