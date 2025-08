Super Riccardo Befani a Caorle: 5° agli assoluti con nuovo PB e record regionale Juniores

Nuovo personal best a 5.11 nel salto con l’asta e quinto posto ai campionati italiani assoluti per Riccardo Befani. Grande prestazione dell’atleta #iloverun Athletic Terni sulla pista di Caorle che vale il nuovo record regionale Junior in questa specialità. Riccardo migliora sia il precedente personal best di 5.04 che la migliore prestazione stagionale di 5.00. Dopo il salto a 5.11 per Befani anche tre buoni tentativi, purtroppo non riusciti ma per poco, a quota 5.21. Il salto a 5.51 consegna a Matteo Oliveri (Carabinieri) il titolo italiano del salto con l’asta, davanti al campione europeo U23 Simone Bertelli (Fiamme Gialle) che supera 5.46 e non riesce a oltrepassare 5.56 (una volta) e 5.61 (due). Andrea Demontis (Cus Cagliari) a 5.21 per il terzo posto.