Terni, arrestato 39enne per maltrattamenti in famiglia ma respinge le accuse

E’ finito a vocabolo Sabbione un 39enne, straniero, residente a Terni, accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna e dei figli minorenni. La decisione è stata presa dal Gip del Tribunale di Terni, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Ora si trova rinchiuso in una cella del carcere. L’indagine è partita dalla denuncia della compagna che avrebbe subito più di una aggressione. A supporto della denuncia la donna avrebbe presentato anche un certificato medico del pronto soccorso del Santa Maria che attesterebbe delle contusioni al volto subite in occasione dell’ultima aggressione. Secondo la donna l’uomo si sarebbe dimostrato verbalmente aggressivo anche nei confronti dei figli minori. L’arrestato però avrebbe smentito la ricostruzione della sua ex compagna negando tutto. L’uomo non avrebbe precedenti. Davanti al Gip Barbara Di Giovannantonio il 39enne ha respinto tutte le accuse.