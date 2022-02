Terni, in piazza Europa il taglio del nastro di Cioccolentino

E’ iniziato il conto alla rovescia per Cioccolentino, kermesse che animerà il centro di Terni dal 10 al 14 febbraio. Il taglio del nastro è previsto per il 10 alle 17 e 30 in piazza Europa. I protagonisti della manifestazione, che quest’anno compie 18 anni, saranno show cooking, spettacoli itineranti, villaggi del cioccolato, proiezioni luminose sui palazzi storici e degustazioni al buio.

Presente alla manifestazione Adm (Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli), con una esposizione di merce contraffatta e sequestrata. All’intero dello stand sarà presente il laboratorio chimico di Cagliari che presenterà: il panel test per la classificazione dell’olio extravergine d’oliva, il test sulla qualità del grano e le analisi contro la contraffazione dei prodotti energetici e del vino. Appuntamento per il taglio del nastro sempre il 10 febbraio alle 17 e 45.

Cinque i villaggi che animeranno la manifestazione tutti i giorni dalle 10 alle 20 con più di 50 gli operatori presenti, con oltre 400 varietà di prodotti dolciari e cioccolati artigianali. Il cioccolato sarà il protagonista della manifestazione con i cioccolati d’Italia, il cioccolato equo e solidale presenti nello spazio riservato in piazza della Repubblica con oltre 25 produttori. Non mancheranno i dolci di ogni genere e gusto, in piazza Europa si potrà scoprire la dolce Europa con un itinerario goloso che prevederà la presenza di dolci caratteristici del Belgio, Austria, Inghilterra e Olanda.

In piazza della Repubblica Cioccolentino preparerà una dolce sorpresa. I visitatori potranno scoprire la storia e la tradizione ternana, grazie alla cake design Elisa Giovannetti che realizzerà interamente in cioccolato il Tyrus, il drago simbolo della città di San Valentino. Tutti i visitatori potranno salire sul palco per scattare una dolce foto ricordo.

Per chi ama le degustazioni al sapore di vino l’appuntamento è con Wine in love in piazza della Repubblica venerdì, sabato, domenica e lunedì dalle 18 e 30 alle 19 e 30. Chi lo vorrà potrà partecipare ad una degustazione di 4 calici di vino in compagnia di un sommelier dell’Associazione Assosommelier che farà scoprire i vini provenienti da vigneti d’eccellenza e renderà questa esperienza unica, perfetta per una parentesi romantica, da vivere in 2. La durata della degustazione è di circa 30 minuti.

Da non perdere il choco sensorial in piazza della Repubblica domenica dalle 17 alle 18.30. Si potranno scoprite i segreti del cioccolato, i suo sapori ed aromi, quattro le essenze che soddisferanno appieno i palati, in una piacevolissima esperienza sensoriale. La degustazione al buio sarà accompagnata dal maestro cioccolatiere Maurizio Di Mario.

Non mancheranno gli show cooking con il maestro pasticcere, Francesco Favorito, in piazza della Repubblica. L’appuntamento è sabato, domenica e lunedì dalle 17 alle 18 e 30 ed insieme si potranno scoprire tutte le tecniche della pasticceria.

In corso Tacito sarà presente la Fabbrica di cioccolato by L’Artigiano Perugino un laboratorio dimostrativo sulla produzione e lavorazione del cioccolato. Sarà un percorso goloso per scoprire la storia e le curiosità dell’oro degli dei.

Come ogni anno non mancheranno gli intrattenimenti per chi ama gli spettacoli itineranti che potranno ritrovarsi tutti i giorni alle 17 in piazza Tacito per prendere parte al “Circo dell’Amore”. Sarà uno spettacolo immaginifico e itinerante di e con Stefano de Majo dal gusto rétro di un antico circo felliniano, in bilico tra le dolcezze dell’amore e del cioccolato. E così ogni giorno partendo da piazza Tacito alle 17, verrà percorso corso Tacito fino a terminare alle 19 in piazza Europa, unendo i getti d’acqua delle due principali fontane cittadine come spruzzi di panna. La città verrà, come per magia, divisa in due, come una torta di cioccolato, tra trampolieri mangiafuoco e caramello, danzatrici svolazzanti di zucchero filato e domatori di peluche e cioccolatini, con un Valentino pasticcere e pasticcione a far da menestrello e direttore del suo circo itinerante, raccontando ogni giorno, la sua favola d’amore. Sarà uno spettacolo fatto di dolci scherzi e di poesia, da Chaucer a Shakespeare, seguendo il tempo sulle note di Nino Rota intonate da caramellosi clowns musicisti. Per l’occasione si potranno incontrare Romeo e Giulietta, Virgi e Ilio, Serapia e Sabino e ogni innamorato sarà protagonista sulla scena del Gran Circo dell’Amore di Valentina e Valentino.

Cioccolentino dedica uno spazio anche ai bambini con l’appuntamento in piazza Europa tutti i giorni dalle 10 alle 20 con “Alice nel paese del cioccolato” by Gaialand. I bimbi sono invitati ad entrare nel fantastico mondo dei dolci dove ad aspettarli. Ci sarà Alice, il Bianconiglio, il Cappellaio Matto pronti ad emozionare grandi e piccoli, rendendoli parte attiva di un’avventura che difficilmente potranno dimenticare. Ci saranno anche le mele caramellate, biscotti, dolciumi, caramelle di ogni tipo e l’immancabile cioccolato.

Chi vorrà immortalare il proprio amore lo potrà fare nei Love e Choco Point point, allestiti in tutto il percorso della manifestazione. Gli innamorati di ogni età potranno scattarsi delle foto ricordo che verranno postate nella pagina facebook di Cioccolentino. Lo scatto che riceverà più like vincerà un week end romantico in hotel e Spa.

“Sarà un evento in linea con le precedenti edizioni, – spiega Andrea Barbarossa, ideatore della manifestazione – con l’auspicio che i ternani come già accaduto nelle precedenti edizioni siano i principali protagonisti, tornando ad affollare le vie del centro e a lasciarsi alle spalle le paure e i momenti difficili vissuti in questi ultimi mesi. Il covid ha provato ad allontanarci, ma sicuramente non riuscirà a dividerci, perchè in fondo l’amore non conosce distanza. Un ringraziamento particolare va al Comune di Terni sempre presente e vicino alle iniziative e alla Confcommercio che patrocina e supporta”.

www.cioccolentino.com