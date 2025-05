Terni, ragazzo cade nel torrente Serra: portato in ospedale. Indaga la polizia

Un ragazzo di Terni è finito nell’alveo del fiume Serra dopo una caduta di diversi metri, nel tratto tra via Bezzecca e via Alterocca. Sono stati i vigili del fuoco a recuperare il giovane e affidarlo ai sanitari del 118. Sono stati momenti di forte preoccupazione con numerosi cittadini che hanno assistito al soccorso. Una volta portato in salvo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Santa Maria per le cure necessarie. Avrebbe riportato alcune lesioni ed è stato ricoverato. Sul posto gli agenti della polizia di Stato che hanno ascoltato alcuni testimoni per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non si esclude nemmeno l’ipotesi che il giovane sia stato spinto da qualcuno. Si tratta naturalmente soltanto di una ipotesi investigativa. Resta da chiarire comunque la dinamica della caduta. Indaga la polizia di Terni.