Tk Ast, incontro al Mise. I sindacati: “No ad azioni unilaterali”

TERNI – Riunione sul futuro di Ast al Ministero dello Sviluppo economico, con le istituzioni umbre e di Terni. Riunione che ha lasciato più di qualche perplessità ai sindacati che sono intervenuti.

“Come organizzazioni Sindacali abbiamo ribadito un giudizio non positivo rispetto a quanto proposto che complessivamente presenta un orizzonte di indebolimento del sito anche in ragione del contesto di mercato in cui è costretta ad operare AST.

Dall’incontro è emersa la necessità di riprogrammare un incontro, sempre al Ministero, entro la metà del mese di Maggio 2019 per sciogliere i nodi ancora aperti.

Al contempo Azienda e Sindacato hanno convenuto la necessità di svolgere degli incontri, già calendarizzati, in sede locale per discutere i punti oggi presentati nelle linee guida”.

“Tale percorso, per quanto ci riguarda, è utile per verificare la reale volontà aziendale a trovare punti di accordo sui diversi temi anche a fronte di una annunciata disponibilità dell’azienda a modificare alcune impostazioni nelle linee guida presentate. Gli incontri si svolgeranno nei giorni 16 aprile 2019, 3 maggio 2019 e 7 maggio 2019.

Le organizzazioni sindacali hanno ribadito che al fine di garantire una corretta e serena discussione propedeutica al raggiungimento di una intesa è indispensabile che l’azienda non proceda, come avvenuto nei mesi scorsi, ad azioni unilaterali in merito alla riorganizzazione interna. Auspichiamo che per la strategicità che riveste AST a livello nazionale rispetto alle sue produzioni, nel mesi di maggio il governo presieda il prossimo incontro ai massimi livelli a differenza di quanto determinatosi negli incontri precedenti”.