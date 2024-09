Traffico di uccelli: nei guai 5 cacciatori umbri

Uccelli maltrattati e messi in piccole gabbie piene di escrementi. Con queste accuse le forze dell’ordine hanno sequestrato 84 volatili con anelli alle zampe manomessi. Per gli investigatori si tratta di uccelli catturati e spacciati per uccelli nati e allevati. Un traffico quindi illegale finalizzato alla caccia al richiamo. Una operazione che vede indagati un allevatore marchigiano e cinque cacciatori di Umbria e Marche. Secondo l’ accusa sarebbe stato scoperto un traffico di quasi 200 uccelli l’ anno per un giro d’affari di circa 20 mila euro. Oltre all’ accusa di traffico illegale è stata contestata anche quella di maltrattamento degli animali. Gli uccelli, infatti, sarebbero stati rinchiusi in piccole gabbie piene di escrementi.