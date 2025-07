Tragedia a Terni: donna incinta di nove mesi precipita dalla finestra. Morto il bambino

Tragedia a Terni questa mattina, verso le 8. Una donna di 31 anni, di origini albanesi, al nono mese di gravidanza, si è gettata dalla finestra della sua abitazione in via Sardegna, nel quartiere di borgo Bovio. Portata all’ospedale Santa Maria è stata sottoposta ad un parto cesareo. Purtroppo, il piccolo è deceduto. La condizioni della donna sono gravissime. Restano da chiarire le ragioni della tragedia. Il dramma si è consumato in una palazzina del quartiere. La donna si è gettata nel vuoto da una finestra del secondo piano.