Uno strepitoso Daniele Meucci impreziosisce la settima edizione della Terni Half Marathon

La prestazione di Daniele Meucci ha impreziosito la settima edizione della Terni Half Marathon, organizzata dall’Athletic Terni con il contributo della Fondazione Carit. In totale sono stati 665 gli iscritti alla manifestazione tra Mezza Maratona (21,097 chilometri) e Metà Mezza (10.660 chilometri). Sul veloce tracciato del centro cittadino erano rappresentati tutti i continenti del mondo, ad eccezione dell’Oceania. In gara atleti da Russia, Gambia, Nigeria, Germania, Francia, Ungheria, Bielorussia, svizzera, Usa, Regno Unito, Egitto, Brasile, Kenya, Costa d’Avorio, Romania, Olanda, Giappone, Albania, Perù e naturalmente Italia.

In una giornata particolarmente ventosa ed impegnativa per i partecipanti, il campione europeo di maratona a Zurigo 2014 nonché tre volte olimpionico e dieci volte campione italiano in cinque specialità diverse non ha deluso le aspettative. Amatissimo dal pubblico, vent’anni ad alto livello e con un curriculum di primissimo piano, Daniele Meucci (C.S. Esercito) ha tagliato il traguardo di fronte al numeroso pubblico venuto ad applaudirlo con il tempo di 1:04:54, precedendo l’altro azzurro Alessandro Giacobazzi (C.S. Aeronautica Militare) oro agli europei di cross a squadre 2014 in Bulgaria e campione dei Giochi del Mediterraneo 2023 a Pescara nei 10000 metri, secondo in 1:05:18. Terzo Umberto Persi (Asd AT Running, 1:09:48). Buona prova degli atleti di casa dell’#iloverun Athletic Terni: Gianfilippo Grillo (5° in 1:12:33), Jean Marc Diomande (6° con il nuovo primato personale 1:13:38) e Luigi Antonucci (12° in 1:16:46). In campo femminile vittoria di Sara Carnicelli (Asd Imperiali Atletica) in 1:20:29. Al secondo posto Paola Salvatori (Us Roma 83, 1:23:04). Terza Silvia Luna (Grottini Team Recanati, 1:24:26) mentre chiude ottava Fabiola Cardarelli (#iloverun Athletic Terni) in 1:30:13. A vincere la Metà Mezza maschile è stato Leonardo Fagiolo (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi, 35:45) davanti a Riccardo Ridolfi (Atletica Winner Foligno, 36:20) e Daniele Chiappini (#iloverun Athletic Terni, 37:32). Le gemelle Laura ed Elena Ribigini (Atl. Arcs Perugia) hanno tagliato insieme il traguardo della Metà Mezza femminile, praticamente con lo stesso tempo (40:20). Terza Marcella Municchi (Asd Track & Field Master Gross, 42:55).

«Bella gara con un percorso molto scorrevole – ha commentato Daniele Meucci all’arrivo – peccato il vento freddo nei tratti aperti che rendeva difficile la corsa, ho fatto un primo giro in controllo e il secondo ho provato a chiudere più forte». Un test importante in vista del campionato italiano di maratona per Alessandro Giacobazzi: «Sono molto soddisfatto, è sempre un piacere venire a correre in Umbria dove l’accoglienza è sempre eccellente. Tornerò volentieri il prossimo anno». Anche per Sara Carnicella qualche fastidio dal vento, che però non ha impedito una splendida performance che l’ha portata a vincere la Mezza Maratona femminile: «Sono partita tranquilla, sapevo di non essere nelle migliori condizioni. Organizzazione eccezionale e ottimo percorso».

Alle premiazioni presenti l’assessore allo Sport del Comune di Terni, Marco Schenardi, il delegato del Coni di Terni Fabio Moscatelli e il nuovo presidente della Fidal Umbria, Fabio Pantalla: «Vengo sempre con molto piacere a Terni, ho partecipato sia come atleta che come pace maker a questa gara. Bello vedere tanta gente all’arrivo per ammirare un campione come Daniele Meucci. Direi che l’obiettivo è stato raggiunto». Per il presidente dell’Athletic Terni Leonardo Bordoni la soddisfazione di un evento in crescita: «Abbiamo incrementato le iscrizioni del 10% rispetto allo scorso anno e abbiamo finalmente avuto un grande nome italiano al via. Daniele Meucci lo conoscono tutti, da anni è al vertice del mezzofondo italiano ed è un grande maratoneta. La sua presenza, tra l’altro con un buon crono, ha impreziosito la corsa nonostante le difficili condizioni climatiche. Un ringraziamento particolare alla Fondazione Carit che ha reso possibile tutto questo».

In allegato le foto (si prega di citare gli autori) mentre cliccando su questo link – https://we.tl/t-7qaNxHiMMD – è possibile scaricare e utilizzare liberamente le immagini della gara (partenza, lungo il percorso e arrivi sul traguardo) e le interviste a Daniele Meucci e Alessandro Giacobazzi (primo e secondo della Mezza Maratona maschile), Sara Carnicelli (prima Mezza Maratona femminile), Laura ed Elena Ribigini e Leonardo Fagiolo (prima e seconda Metà Mezza femminile e primo Metà Mezza maschile), Fabio Pantalla e Leonardo Bordoni (presidente Fidal Umbria e presidente Athletic Terni) e Gianfilippo Grillo, Fabiola Cardarelli e Jean Marc Diomande (atleti #iloverun Athletic Terni).