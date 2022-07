Norcia, la presidente Stefania Proietti e i consiglieri delegati incontrano i sindaci della Valnerina

Ha fatto tappa in Valnerina, a Norcia, luogo simbolo della ricostruzione post sisma con il cantiere in piena attività della Basilica di San Benedetto l’incontro tra la presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti e i sindaci del territorio, che si inserisce in un ciclo più ampio di visite in tutto il territorio provinciale con i primi cittadini ed amministratori per ascoltare le loro esigenze.

“E’ questo un territorio che ha bisogno di una particolare attenzione, visto le dolorose perdite materiali subite” – ha dichiarato la presidente della Provincia Stefania Proietti rivolgendosi alla platea dei primi cittadini della Valnerina. “Non vogliamo lasciarvi soli – ha aggiunto – ma starvi vicini attraverso le funzioni che ci competono.

Presenti al Centro valorizzazione di via Solferino i sindaci di Norcia (Nicola Alemanno, nonché consigliere provinciale), Cascia (Mario de Carolis), Sant’Anatolia di Narco (Tullio Fibraroli), Vallo di Nera (Agnese Benedetti), Monteleone di Spoleto (Marisa Angelini), Poggiodomo (Filippo Marini), Scheggino (Fabio Dottori), consiglieri comunali di Cerreto di Spoleto. e il responsabile del comprensorio per la viabilità, Fabio Remigi.

Con la presidente Proietti sono intervenuti i consiglieri provinciali delegati. Per il settore viabilità ha illustrato il fitto programma di interventi il consigliere Moreno Landrini.

Per la Viabilità i fondi programmati per interventi di manutenzione straordinaria per i prossimi anni ammontano a 15.893.631 Euro che risultano così dettagliati:

manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade provinciali finanziati dal ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili (€.3.060.848,18); manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade regionali finanziati dal bilancio regionale (€.346.381,00); lavori di ripristino della viabilità a seguito del terremoto per i quali l’Anas è stato individuato soggetto attuatore ed il servizio gestione viabilità esecutore.

L’importo complessivo degli interventi ancora in corso di esecuzione: €. 8.744.315,00 di cui €. 2.663.100,00 per strade regionali così ripartiti:

S.P. 470 di Poggiodomo (€. 1.287.165,00) i lavori sono in corso di esecuzione e interessano Monteleone di Spoleto, Poggiodomo e Cerreto di Spoleto; S.R. 319 Sellanese (€. 2.663.100,00) lavori in corso di esecuzione a Sellano e Cerreto di Spoleto; S.P. 465/2 di Meggiano (€. 1.183.600,00) lavori in corso di esecuzione a Vallo di Nera e Cerreto di Spoleto; S.P. 473 di Maltignano (€. 1.035.650,00) lavori in corso di esecuzione a Cascia; S.P. 474/2 di Cascia (€. 800.000,00), ripristino della stabilità del versante e del corpo stradale a Cascia e Norcia; S.P. 465/1 di Meggiano (€. 591.800,00) ripristino della stabilità del versante e del corpo stradale, lavori appaltati e a breve saranno consegnati e l’intervento interesserà il comune di Cerreto di Spoleto; S.P. 466 di Sellano (€. 1.183.000,00) ripristino della stabilità del versante e del corpo stradale, l’intervento interesserà il comune di Sellano.

Per quanto riguarda il Piano Nazionale Complementare al Pnrr 2021-2026 –Area Interna Valnerina è previsto un importo complessivo di €. 3.742.087,00 di cui €. 1.396.487,00 che interesserà le seguenti vie di comunicazione: S.R. 395 di Passo del Cerro, S.R. 319 Sellanese, S.R. 209 Valnerina, S.P. 470 di Poggiodomo, S.P. 471 di S. Anatolia di Narco, S.P. 472 di Vallo di Nera, SP 474/1 di Cascia, S.P. 476/2 di Norcia, S.P. 479 di Ruscio.

Ulteriori €.9.274.732 sono stati stanziati per ponti e sistemazione di opere d’arte

Sul versante dell’edilizia scolastica, secondo quanto riferito dalla consigliera Erika Borghesi, in Valnerina sono due i poli su cui la Provincia ha progettazioni in corso, a seguito del sisma 2016. A Norcia, con un investimento di quasi 25 milioni di euro, sarà ricostruita la sede dell’Istituto omnicomprensivo “De Gasperi – Battaglia” – Istituto superiore (Liceo classico e Istituto tecnico economico), mentre per Cascia le risorse sono pari a oltre 5 milioni di euro e saranno destinati alla nuova sede dell’Istituto omnicomprensivo “Beato Simone Fidati” -Istituto superiore (Liceo scientifico e Istituto professionale).

Borghesi, in qualità di consigliera delegata al Bilancio, ha anche colto l’occasione per sottolineare come per la Provincia permangono problemi di entrate correnti, così da determinare difficoltà sulla realizzazione di interventi di ordinaria manutenzione.

Presente all’incontro anche il consigliere David Fantauzzi che, in qualità di delegato alla Polizia provinciale, ha informato sulle intenzioni dell’Ente di utilizzare sempre più il Corpo in attività di controllo ambientale a tutela di tutto il territorio.