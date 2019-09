Ricostruzione post-sisma: si riunisce la Conferenza Regionale il 2 ottobre

FOLIGNO – Sono tre i punti all’ordine del giorno che verranno esaminati nella Conferenza Regionale convocata per il 2 ottobre p.v. dal Presidente Filippo Battoni a Foligno, presso il servizio opere pubbliche dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Umbria.

Il primo punto che verrà esaminato riguarda il progetto definitivo per la mitigazione del rischio idrogeologico – frana su scarpate e pareti rocciose – presente sulla Strada Regionale 320 di Cascia, dal km 2+500 al km 4+500. Il contributo previsto di 300 mila euro è stato assegnato sulla base dell’ordinanza del commissario straordinario n. 56/2018 “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (…) Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione“. Soggetto attuatore dell’intervento è la Provincia di Perugia mentre l’ente proprietario e la Regione Umbria.

Gli altri due punti riguardano l’esame di perizie di variante e suppletive delle chiese di Santa Maria Assunta in Cielo di Alviano e della Madonna del Prato di Gubbio sulla base dell’ordinanza del commissario straordinario n. 32/2017 “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto”.

Per i lavori in corso nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo sono stati assegnati 354.668,39 euro ed il soggetto attuatore è la diocesi di Terni-Amelia-Narni mentre per la chiesa Madonna del Prato, il cui soggetto attuatore è la diocesi di Gubbio, è stato assegnato un contributo di 322.461,41 dai fondi della ricostruzione post-sisma ai quali si sono aggiunte anche risorse destinate dalla Conferenza episcopale italiana.

I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono formulare osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica, entro il termine di cui all’articolo 4 dell’Ordinanza commissariale n. 36/2017, dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’USR Umbria (www.sismaumbria2016.it), della notizia dell’avvenuta indizione della Conferenza, in relazione alle quali la Conferenza è tenuta a pronunciarsi.