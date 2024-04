Condannati l’ex preside e direttrice dell’Istituto “Ciuffelli” di Todi: dovranno restituire 1,2 milioni di euro

La condanna è pesante: l’ex preside e l’ex direttrice dell’Istituto “Ciuffelli” di Todi sono stati condannati dalla Corte dei Conti dell’Umbria a risarcire al Ministero dell’Istruzione oltre 1,2 milioni di euro. Una sentenza quasi unica per le contestazioni fatte. I fatti riguardano le iscrizioni di studenti al “Ciuffelli” che a parere dell’accusa sarebbero state gonfiate per ottenere più educatori. Gli anni scolastici al centro dell’indagine vanno dal 2016/17 al 2021/22. Cinque anni dove a parere della Procura contabile sarebbero stati comunicati un numero di convittori maggiore per ottenere dal ministero più educatori riseptto a quelli necessari. Ci sarebbe stato, quindi, un danno erariale enorme per pagare gli stipendi degli educatori in più (38). Secondo l’accusa tra i presunti convittori vi erano numerosi extracomunitari residenti presso la Caritas della Diocesi locale. L’ex preside Marcello Rinaldi dovrà restituire 1,167 milioni di euro mentre l’ex direttrice Mirella Palomba 58 mila euro. Per Rinaldi la Corte dei Conti ha contestato il dolo mentre per la Palomba la colpa grave per non aver segnalato le anomalie riscontrate. Naturalmente i due condannati sono pronti a fare appello contro la sentenza. Con l’obiettivo, come è avvenuto tante volte e anche recentemente, di azzerare la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti dell’Umbria.