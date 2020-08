Grandinate, in Umbria danni all’ agricoltura: in alcune zone in fumo un anno di lavoro.

Il maltempo degli ultimi giorni è tornato a colpire con forza le campagne umbre. È quanto riferisce la cosiddetti regionale, a seguito delle segnalazioni di danni a ortaggi, uva, frutta, mais, olive e tabacco, che la grandine , le piogge e il vento hanno provocato a macchia di leopardo, nell’ Alta Valle del Tevere , in particolare nel tuderte, ma anche nel perugino e in alcune zone del Trasimeno e dell’orvietano. È proprio la grandine ad essere particolarmente temuta in questo periodo , sottolinea la Coldiretti, soprattutto per ortaggi in campo e frutta, dalle insalate alle zucchine, dai peperoni ai meloni, ma anche per vigneti e oliveti, con i chicchi che provocano danni irreparabili alle coltivazioni mandando in fumo un intero anno di lavoro. La coldiretti fa appello alla regione dell’ Umbria per attivare misure e provvedimenti di emergenza , per non fare collassare un intero comparto dell’ economia regionale.