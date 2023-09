Gualdo Cattaneo, ruba auto a Todi ma non si accorge del Gps: rintracciato e arrestato

Ha rubato un’auto parcheggiata a Todi e poi è scappato in Abruzzo. Ma la sua fuga è durata poco perché nell’auto era installato un Gps che ha consentito ai carabinieri localizzarlo. E’ stata la proprietaria del mezzo a denunciare il furto della propria auto appena si è accorta che non c’era più. A quel punto sono scattate le indagini e grazie al rilevatore di posizione i militari dell’Arma sono riusciti a sapere l’esatta località. Infatti, un uomo di 61 anni già noto alle forze dell’ordine era con l’auto rubata nella città di Sassa, in provincia dell’Aquila. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria casa a Gualdo Cattaneo, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri del posto. Subito dopo è stato rinchiuso nel carcere del capoluogo abruzzese. L’autovettura è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.