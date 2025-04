Marsciano, sessantenne trovato morto in casa: ipotesi overdose

Un uomo di 60 anni è stato trovato morto, oggi pomeriggio, nella sua abitazione a Schiavo, frazione del Comune di Marsciano. E’ stata la madre, non vedendolo, a fare la drammatica scoperta. La donna si è recata da lui e, una volta entrata in casa, lo ha trovato morto sul letto. L’uomo viveva da solo dopo la separazione dalla moglie e sembrerebbe con un passato da assuntore di sostanze stupefacenti. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati i carabinieri della locale stazione che hanno immediatamente informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Spoleto. I militari avrebbero trovato piccole quantità di cocaina. Per questo non si esclude l’ipotesi che il decesso sia legato all’assunzione di droga. Naturalmente si tratta solo di una prima ipotesi perché sarà l’autopsia disposta dalla procura di Spoleto a stabilire la vera causa del decesso. La salma è stata trasferito all’ospedale di Perugia a disposizione del medico legale incaricato.