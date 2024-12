Todi, Filippo Capobianco con “Mia mamma fa il notaio, ma anche il risotto”

La Stagione 24/25 di Todi, organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con l’amministrazione comunale, ospita Filippo Capobianco, campione mondiale di poetry slam 2023, con il suo spettacolo Mia mamma fa il notaio, ma anche il risotto prodotto dal Teatro Pubblico Ligure/Sergio Maifredi. In scena venerdì 13 dicembre alle 20.45 al Cinema Teatro Nido dell’Aquila.

Lo spettacolo combina i linguaggi della poesia performativa e del teatro canzone per raccontare una favola di formazione che si confronta con le paure e i desideri della generazione Z.

In un periodo in cui la parola cultura è una provocazione e le parole stesse hanno perso di peso e significato, svilite e spesso sconosciute, è sorprendentemente vitalizzante ascoltare Filippo Capobianco, nato nel 1998, performer, autore e studente di fisica teorica, in “Mia mamma fa il notaio, ma anche il risotto”, meritevolmente presentato all’Hystrio Festival. È campione nazionale di Poetry Slam, che si potrebbe definire, in salsa americana però, una sorta di tenzone poetica, come quelle che si potevano ascoltare nei bar in Toscana a colpi di “ottavine”, rime popolari.

Capobianco è pop e raffinato, ironico, brillante, divertente e traccia percorsi tra il reale e l’assurdo, parlando di Moscerino, un ragazzo che non riesce a comunicare con la madre, e ha grande amica, e qui c’è da ringraziare l’artista quasi con commozione, Biblì, la sua biblioteca, dove ci sono le parole che aprono il mondo e le risposte a tutti i dubbi e le domande, basta leggere, cercare. Ma parla anche di Achei e nutrie, di innamoramenti tra cosmologi e terrapiattiste e altro ancora. Insomma, Capobianco ha talento, carisma e diciamolo pure cultura, e quindi inventiva e libertà.

Mia mamma fa il notaio, ma anche il risotto

di e con Filippo Capobianco

testi e musiche di Filippo Capobianco

costumi e oggetti di scena di Martina Lauretta

produzione Teatro Pubblico Ligure/Sergio Maifredi

Info e biglietti

Botteghino Telefonico Regionale del TSU 075 57542222, tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20; è possibile prenotare dopo l’ultima recita dello spettacolo precedente.

La vendita online è disponibile sul sito www.teatrostabile.umbria.it