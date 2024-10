Tosca in visita al Centro Speranza di Fratta Todina, poi concerto a Todi

Tosca, all’anagrafe Tiziana Tosca Donati, farà visita al Centro Speranza. La cantante e attrice di grande talento, che sarà giovedì 3 ottobre a Todi per un concerto in programma al Teatro Comunale (ore 21, biglietti in prevendita su Boxol), alle ore 15,30 incontrerà gli ospiti della struttura di Fratta Todina. Ad accoglierla ci saranno anche Madre Graziella Bazzo, direttrice generale del Centro Speranza, e Giuseppe Antonucci, presidente dell’Associazione Madre Speranza Odv.

Dopo la visita Tosca si recherà a Todi per prepararsi per il concerto che non sarà solo all’insegna della musica ma anche della solidarietà. La cantante, nota per la sua voce straordinaria e la sua capacità interpretativa si esibirà, infatti, in un evento speciale di beneficenza a favore del Centro Speranza, che renderà ancora più preziose le celebrazioni dei 40 anni di attività della struttura frattigiana. Il ricavato del concerto servirà a coprire i costi di un ecografo e di altri dispositivi all’avanguardia per facilitare lo svolgimento di importanti esami diagnostici sia agli utenti con disabilità che già frequentano il centro che a esterni che potranno così trovare nel Centro Speranza un punto di riferimento vicino casa. Il progetto va nella direzione di offrire un servizio ambulatoriale in cui possano essere eseguiti test diagnostici molto difficili da effettuare nelle strutture sanitarie (ospedali, distretti socio-sanitari) dove il personale medico non ha in genere la preparazione necessaria per operare con persone con disabilità specie quando i test in questione possono essere fastidiosi, spaventare l’utente e di conseguenza risultare impossibili da eseguire.

L’esibizione di Tosca chiude la rassegna “Moon in Canto”, manifestazione inserita all’interno della stagione di eventi targati “Moon in june” e realizzata in collaborazione con il Comune di Todi. Insieme a Tosca, alla voce, saliranno sul palco di Todi anche Giovanna Famulari (violoncello, pianoforte, voci), Massimo de Lorenzi (chitarra), Luca Scorziello (batteria e percussioni), Arabella Rustico (contrabbasso) e Fabia Salvucci (voci e tamburi a cornice).

Il Centro Speranza è una struttura sanitaria accreditata per l’erogazione di prestazioni riabilitative, socio-riabilitative ed educative in convenzione con le Usl dell’Umbria e in regime privato. La struttura opera dal 1984 gestita dalla Congregazione delle Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso che vuole offrire al territorio un servizio riabilitativo, socioriabilitativo ed educativo specializzato, basato su evidenze scientifiche ed esperienza clinica, all’avanguardia per competenza e umanità dell’équipe. Il principio ispiratore del servizio erogato dal Centro Speranza è il concetto di “valore primario della persona umana”, il rispetto della sua integrità e dignità e del suo progetto di vita. I professionisti che ci lavorano operano in équipe per favorire il benessere psico-fisico della persona con disabilità accolta, la serenità della sua famiglia, la sua inclusione scolastica e sociale.