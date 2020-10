Autodromo di Magione, battaglia al quarto Peroni Race

MAGIONE – Battaglie senza esclusione di colpi nella domenica del quarto Peroni Race

Weekend della stagione 2020. A Magione il meteo è stato uno dei principali protagonisti,

aggiungendo ulteriori variabili nelle gare disputatesi in giornata.

Tra Gara-1 e Gara-2 possono sorridere tutti e tre i piloti del team MM Motorsport per la

categoria TCR Sequenziale della Coppa Italia Turismo. In mattinata Alessio Aiello trionfa

davanti a Davide Nardilli, mentre nel pomeriggio Kevin Giacon si riscatta dopo il 4° posto

ottenuto in Gara-1. La seconda divisione vede due vincitori diversi tra prima e seconda

manche: Gennaro Manolio si prende Gara-1 davanti a Luigi Gallo, il quale restituisce il

favore nella gara conclusiva. Per il Trofeo 318 Paolo Valeri continua la striscia vincente,

incrementando ulteriormente il gap in classifica.

Nei 60’ di gara del Campionato Italiano Autostoriche trionfa il duo Ronconi-Gulinelli (3°

Gruppo) su Porsche 930. L’equipaggio veneto concretizza la pole position ottenuta nella

giornata di sabato, chiudendo davanti alla TVR Tuscan di Vito Truglia e Gilles Giovannini,

vincitori del 4° Gruppo. Terzi assoluti Fabrizio e Lorenzo Lelli, i quali si affermano nel 2°

raggruppamento prevalendo su Walo Bertschinger.

Primo posto per Rodolfo Tizzoni su Ford Cortina Lotus nel 1° Gruppo, mentre tra i piloti

ritirati figurano Roberto Arnaldi, vincitore del Trofeo Italia Storico, Christian Ricciarini e

Pierluigi Rizzi.

Doppietta CMS Racing Cars in Gara-1 per il Master Tricolore Prototipi. Walter Margelli

torna a vincere in mattinata davanti al compagno di squadra Davide Pedetti e a Massimo

Wancolle. Escono di scena invece Claudio Francisci, partito dalla pit lane, e Ranieri

Randaccio a causa di un problema al motore.

Dopo il 6° posto in mattinata, Antonio Beltratti non riesce a massimizzare la pole position di

Gara-2. Margelli si aggiudica anche la gara del pomeriggio davanti a Claudio Francisci,

fuori in mattinata. Terza posizione per Davide Amaduzzi, scattato dalla terza fila e autore di

una solida rimonta culminata sul podio.

Stefano D’Aste si ripete in condizioni diverse tra Gara-1 e Gara-2: il pilota genovese sulla

sua Lotus Exige ha preceduto il portoghese Joao Vilela Barbosa (AF Corse) in mattinata

tentando l’azzardo con le gomme slick su pista bagnata e confermandosi nel pomeriggio

sull’asciutto.

Vito Utzieri la spunta in Gara-1 nella Lotus Cup Italia. Il pilota monegasco mette a segno un

grande successo, frutto di una rimonta indiavolata dalla quarta fila. Alle sue spalle in

bagarre fino all’ultimo giro Franco Nespoli, partito dalla pole position, davanti a Fabio

Radice. Giuseppe De Virgilio si aggiudica invece Gara-2 per 197 millesimi su Franco

Nespoli, che diventa il nuovo leader del campionato, mentre Fabio Radice conclude la

giornata con un altro terzo posto.

Nel weekend del 14 e 15 novembre si riaccendono i motori per Coppa Italia Turismo,

Master Tricolore Prototipi e Lotus Cup Italia sul rinnovato circuito di Adria, per un

appuntamento speciale in abbinamento con la finale del WTCR.

In aggiunta:

Si è svolto assieme alle gare del Gruppo Peroni Race una corsa del Trofeo Italia Storico, la serie che si corre con le auto da corsa datate ma performanti, di varie tipologie, epoche e cilindrate.

Q ui le classifiche complete e aggiornate www.autodromomagione.com/wp- content/uploads/2020/10/ Trofeo-italia-storico-gara_25- 10-2020-1.pdf

