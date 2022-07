Castiglione del Lago, controlli nei cantieri del superbonus 110%: denunciate 4 persone e multe salate

Multe e denunce in due cantieri del superbonus 110. Ancora una volta sono i Carabinieri insieme all’Ispettorato del lavoro di Perugia a controllare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa volta i militari di Castiglione del Lago, Passignano, Collazzone e Perugia Fortebraccio hanno concentrato i controlli su due cantieri edili di Castiglione del Lago, dove due imprese diverse stanno lavorando sulla ristrutturazione di immobili che usufruiscono dei benefici del “Bonus 110%”. Alla fine dei controlli i Carabinieri hanno deferito alla Procura della Repubblica di Perugia quattro persone, per violazioni della normativa sulla sicurezza. Nel primo controllo è emerso che le tavole del piano di calpestio del ponteggio sarebbero state montate con una distanza dalla muratura di più di 20 cm e sarebbe stato omesso di verificare la congruità del piano operativo di sicurezza dell’impresa esecutrice. Un secondo imprenditore è stato deferito perché avrebbe omesso di redigere il piano operativo di sicurezza, obbligatorio per legge. In un altro cantiere, invece, un imprenditore è stato denunciato perché “il quadro elettrico sarebbe risultato sprovvisto del dispositivo di emergenza e, in aggiunta, poiché il ponteggio sarebbe stato assemblato con componenti di diverse marche e privo del disegno esecutivo redatto da un ingegnere abilitato”. Infine, il titolare di un’altra ditta è stato denunciato perché “in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, non avrebbe adottato le opportune azioni di coordinamento e controllo dei lavoratori autonomi all’interno dell’area cantiere”.