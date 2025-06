In Umbria l’élite dell’endurance equestre continentale: i binomi di 21 nazioni ai nastri di partenza del Campionato Europeo 2025

L’endurance equestre europeo si dà appuntamento a Castiglione del Lago. Si sono ufficialmente chiuse le iscrizioni allo Zigulì FEI Endurance European Championship 2025, che sabato 21 giugno porterà in Umbria 70 binomi in rappresentanza di 21 nazioni europee. In palio i titoli continentali individuali e a squadre su un percorso tecnico e spettacolare di 160 km, con base logistica nell’area verde dell’ex aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago.

Nella lista ufficiale dei binomi iscritti ci sono atleti di altissimo livello. Tra questi spiccano i campioni d’Europa in carica, il team francese medaglia d’oro a squadre e la tedesca Sabrina Arnold, medaglia d’oro individuale ai Campionati Europei FEI 2023 di Ermelo, di nuovo in sella alla sua compagna di podio Easy El Boheira. Tra i protagonisti anche la pluricampionessa spagnola María Álvarez Pontón e il marito Jaume Punti Dachs, campione del mondo 2016, e l’azzurra Costanza Laliscia, campionessa europea nel 2019 oltre che vincitrice del Test Event dei Campionati Europei del 2024. Insieme a loro una selezione di cavalieri e amazzoni di grande talento ed esperienza, molti dei quali con titoli nazionali alle spalle.

Le nazioni rappresentate: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svizzera.

Intanto, i numeri dell’evento già parlano da soli: 160 km di percorso, 4.000 mq di strutture e aree attrezzate, 12.000 kg di ghiaccio per garantire il benessere dei cavalli durante le varie fasi della gara, 250 volontari coinvolti e circa 15.000 presenze attese tra addetti ai lavori, accompagnatori, media e spettatori appassionati degli sport equestri. Il comitato organizzatore – in sinergia con istituzioni e partner del territorio – è al lavoro per garantire un evento di altissimo livello, con una particolare attenzione alle condizioni di sicurezza dei binomi, al benessere dei cavalli e al rispetto dell’ambiente, in linea con le best practice dello sport sostenibile.

Organizzato da Italia Endurance ASD con il supporto di sistemaeventi.it, il Campionato Europeo di Endurance 2025 porta il nome del title sponsor Zigulì e si svolgerà sotto l’egida della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), con il supporto del Ministro per lo sport e i giovani e l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.