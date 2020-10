Muore 51 enne di Castiglione del Lago mentre cercava di far ripartire la betoniera.

E’ morto schiacciato dalle ruote della betoniera che stava cercando di far ripartire,l’incidente si è verificato a Botriolo in provincia di Arezzo. Una tragedia che è costata la vita ad un 51 enne di Castiglione del Lago , S.D. (queste le sue iniziali), originario della Campania. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri di San Giovanni Valdarno il pesante mezzo non si accendeva. Così il 51 enne è sceso e si sarebbe calato tra le ruote anteriori, nel tentativo di provare ad aggiustare il guasto. Cosa che ha fatto perchè ad un certo punto il motore è regolarmente ripartito, ma a quel punto la betoniera si è mossa travolgendo l’uomo. E’ probabile che il mezzo aveva la marcia indietro inserita. Dopo aver ucciso S.D. la betoniera si è fermata contro un palo. Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono intervenuti gli operatori del 118 ma per il poveretto non c’era più nulla da fare.