Oltre 190 piloti a Gioiella per il quinto round del motocross regionale

L’Umbria del motocross ha già iniziato la preparazione delle grandi sfide a squadre di fine stagione. Lo ha dimostrato la quinta prova del campionato regionale che si è disputata domenica 22 giugno a Castiglione del Lago, sulla pista “Rosadi” di Gioiella, organizzata dal Moto Club Trasimeno.

La forza delle compagini umbre si è rivelata in particolare nella classe 85 che ha visto i giovani piloti della regione monopolizzare le prime posizioni: la vittoria assoluta è andata al veneto Mauro Musci (GasGas) ma eccellenti prestazioni sono stato fornite dal pilota di casa Federico Sartini (Husqvarna), che ha festeggiato il suo quattordicesimo compleanno con un secondo e un terzo posto di manche; dal perugino Leonardo Papa (GasGas), portacolori del ‘Trasimeno’, che ha primeggiato nella classifica del campionato regionale, davanti al compagno di club Thomas Baldi (Yamaha); dall’assisano Leone Lombardo (Yamaha) e dal marscianese Riccardo Mescolini (Yamaha), in netta ripresa dopo il grave infortunio del 2024. Difficilmente, nella 85, ci sarà regione che potrà prevalere sui giovani fuoriclasse umbri.

Non ha fatto poi mistero di essere già attivo nella preparazione della squadra umbra per la Coppa Italia per moto d’epoca che si disputerà il 5 ottobre proprio a Gioiella il presidente della Federmoto regionale Luca Cardoni, a sua volta pilota. Tra i contatti presi, anche quello con Ivo Lasagna (Honda), anch’egli dirigente, pilota (nonché tecnico) federale, che, dopo un’ottima prima manche nella classe MX1-MX2, è stato però costretto al ritiro in gara 2 per una scivolata in cui si è rotta la leva della frizione. In questa categoria la vittoria assoluta è andata al toscano Matteo Puccinelli (Honda); eccellente la prova del panicalese Luca Cardaccia (Yamaha), migliore degli umbri, terzo in gara 1; in evidenza anche Lorenzo Lupi (Yamaha – MX1 Expert), tesserato del ‘Trasimeno’ e Valerio Mannaioli (Fantic – MX2 Expert).

La manifestazione ha richiamato un numero molto elevato di piloti, poco più di 190, e ha avuto uno svolgimento perfetto, nonostante la forte pioggia della prima mattina. Ecco i protagonisti delle altre categorie: nella 65 vittoria assoluta del toscano Enea Baracani (KTM), migliori degli umbri Mattia Lasagna (GasGas – Cadetti) e Domenico Bonomi (Husqvarna – Debuttanti). Nella 125 primo assoluto il lombardo Giorgio Verderosa (Husqvarna) con un acuto dell’umbro Yuri Lombardo (Yamaha), vincitore di gara 1; nella classifica di giornata della regione si sono imposti Nicolò Paolucci (KTM – 125 Junior) e Niccolò Vecchi (Husqvarna – 125 Senior). Nella Veteran – Rider il successo complessivo è andato al marchigiano Mattia Cerquetella (Honda), nella Challenge-Femminile affermazioni di giornata per l’altro portacolori del Trasimeno, Alessandro Fabbi (Yamaha) e per la toscana Carlotta Panchetti (TM); migliore tra le pilotesse dell’Umbria, Chiara Profidia (Fantic).

Ora tutta l’attenzione del Moto Club Trasimeno si sposta verso la gara di Campionato italiano Prestige, massima competizione tricolore di motocross, a partecipazione internazionale, che farà tappa a Gioiella il 30 e 31 agosto.