O’pen Skiff, tre giovani velisti del CVC ai mondiali in Sardegna a luglio

Castiglione del Lago – Niccolò Giomarelli, Mavie Ceccarelli e Maria Vittoria Ferrettini del Club Velico Castiglionese parteciperanno in luglio ai mondiali open di vela che si terranno a Calasetta, provincia di Carbonia/Iglesias, in Sardegna. La classe velica è la O’pen Skiff, che schiera imbarcazioni che si possono definire una evoluzione più prestazionale dell’Optimist, barca base per i bambini. Sull’O’pen Skiff si può andare fino ai 17 anni di età.

Tutti nati nel 2007, Niccolò ha iniziato a regatare nel 2014, a 7 anni non ancora compiuti, Mavie nel 2016, a 9 anni, e Maria Vittoria nel 2017 a 10 anni. I tre ragazzi fanno parte della squadra agonistica del Club Velico Castiglionese e, nonostante la giovane età, hanno già accumulato una buona esperienza nelle regate, cui hanno partecipato in tutta Italia, con più che buoni risultati.

Quel che più conta però è il fatto di essere di esempio per i nuovi piccoli velisti della squadra preagonistica del CVC, che conta altri 10 elementi tra maschi e femmine.

Tutti questi ragazzi e ragazze praticano con entusiasmo uno sport sano che si svolge all’aperto, nella splendida cornice del Lago Trasimeno. Per i soci del CVC, che li hanno visti crescere da piccoli, sono mascotte da coccolare e rappresentano il futuro.