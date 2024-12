Stella d’argento al merito sportivo al Club Velico Castiglionese

Ambito riconoscimento sportivo al Club Velico Castiglionese. Giovedì 6 dicembre, presso la sede della FGCI di Perugia, è stata consegnata dal presidente del CONI Giovanni Malagò e dal presidente CONI Umbria Domenico Ignozza la Stella al Merito sportivo al club di vela, nel corso della annuale cerimonia di conferimento delle benemerenze sportive.

Questa la motivazione: “Dalla sua nascita nel 1973 il Club Velico Castiglionese ha svolto con passione e competenza l’attività sportiva agonistica, amatoriale e di promozione della vela , formando generazioni di velisti che si cimentano sui campi di regata in Italia e all’estero. Una intensa attività promozionale nelle scuole medie e superiori dell’Umbria e Toscana avvicina alla vela centinaia di giovanissimi che fruiscono anche dell’organizzazioni di campus dedicati. Il Club Velico si distingue non solo per le attività agonistiche e promozionali ma anche e soprattutto per le numerose qualificate meritorie attività a favore dei portatori di diverse abilità”

Il presidente Malagò ha consegnato la Stella d’argento al presidente del CV Castiglionese Massimo Sepiacci, accompagnato dalla vice sindaco e assessore allo Sport di Castiglione del Lago, Andrea Sacco, dal vice presidente del club, Giuseppe Augusto Angeloni, e dal direttore tecnico e istruttore federale, Massimo Coltella.