Sviluppumbria, Michela Sciurpa ( Fdi) nuova amministratrice unica. Prima dei non eletti in regione.

Michela Sciurpa è la nuova amministratrice unica di Sviluppumbria, la società regionale che si occupa di sviluppo e crescita dell’economia umbra. La scelta è stata fatta oggi , lunedì 21 luglio, dall’assemblea dei soci con la Regione che detiene il 92% delle quote. Michela Sciurpa è figlia di Claudio, amministratore delegato della Vitakraft Italia di Castiglione del Lago. Con questa nomina Fratelli d’ Italia si prende l’ennesima poltrona, che in parte compensa l’assenza di un loro rappresentante dalla giunta regionale . La Presidente Tesei anche questa volta ha dovuto accettare la richiesta del partito della Meloni senza battere ciglio. Con Sviluppumbria salgono a sei le nomine targate Fdi: Agenzia Forestale, Villa Umbra, Umbraflor, Corecom, presidenza Fondazione Umbria Jazz. Come per altre ancora una volta si è pescato tra candidati alle elezioni non eletti. La Sciurpa si era candidata alle ultime Europee senza essere eletta; successivamente si è candidata sempre per Fdi alle ultime regionali dell’ottobre scorso risultando la prima dei non eletti. A Sviluppumbria prende il posto dell’imprenditore Marco Giulietti. Laureata, ha svolto un internship al Ministero degli Esteri presso la direzione generale per l’integrazione europea, è stata consulente dell’Ocse di Parigi, ha collaborato con l’ Università di Perugia per lo sviluppo delle relazioni con la Federazione russa ed è stata assunta all’Università di Finanza a Mosca per la docenza di strategia d’impresa. Al momento della sua nomina si è detta ” gratificata e felice per l’incarico”.