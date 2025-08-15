Treno bloccato tra Umbria e Toscana per la caduta di un albero: a bordo 150 persone

E’ intervenuto anche il Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria, insieme a quello della Toscana, per assistere i passeggeri di un treno bloccato ieri sera in località Terontola dopo che un grande albero è caduto danneggiando la linea elettrica. Hanno operato in supporto dei vigili del fuoco, protezione civile, 118 e forze dell’ordine. Il Soccorso alpino ha specificato che la circolazione ferroviaria sulla linea Terontola-Foligno, verso l’Umbria, è rimasta sospesa fino a Passignano sul Trasimeno. “Tutti i viaggiatori sono stati assistiti in sicurezza fino alla conclusione delle operazioni” sottolinea il Sasu. A bordo circa 150 persone . Il treno è stato poi agganciato da un locomotore di soccorso e portato fino alla stazione di Terontola dove i passeggeri hanno trovato i bus per portarli a destinazione.