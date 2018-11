A Gualdo Tadino un’Impresa ad Arte premia cultura e ambiente

GUALDO TADINO – Accolta da un folto pubblico, presso la sala consiliare del Comune di Gualdo Tadino si è svolta sabato 17 novembre, l’ottava edizione di “Un’Impresa ad Arte. Gran Galà dell’Imprenditoria Italiana”, promossa dal Museo Regionale dell’Emigrazione Pietro Conti con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino e del Consiglio Regionale dell’Umbria, da un’idea del Direttore Catia Monacelli, antropologa culturale e curatore d’arte. A far da cornice l’incantevole mostra “Luciano Ventrone. Meraviglia ed estasi”, presso la Chiesa Monumentale di San Francesco, visitata al termine della manifestazione da tutti gli ospiti presenti. A ricevere l’ambito premio sono state due realtà imprenditoriali collegate alla città di Gualdo Tadino, l’esordiente BR Energia Srl, e la consolidata NWG Spa/NWG Energia Srl, mentre il riconoscimento alla cultura è stato attribuito al maestro Luciano Ventrone. Gli attestati di merito sono stati consegnati dal primo cittadino Massimiliano Presciutti, con le rispettive motivazioni: Luciano Ventrone, per avere promosso i valori della pittura italiana e della sua tradizione nel mondo attraverso la ricerca e la sua opera da oltre cinquant’anni; BR Energia Srl, per essere un progetto imprenditoriale giovane, ma già ben avviato sul mercato, orientato all’innovazione e alla valorizzazione delle economie locali per uno sviluppo più ampio, duraturo e condiviso dei territori; NWG Spa / NWG Energia Srl, per aver sviluppato un sistema produttivo all’avanguardia sia nelle tecnologie che nell’attenzione alle aree di intervento e all’ambiente, che nell’eterogeneità delle soluzioni imprenditoriali.