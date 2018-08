Amelia, Comune e Istituto zooprofilattico installano ovitrappole per monitoraggio zanzara tigre

AMELIA – Un sistema di ovitrappole è stato installato dall’amministrazione comunale per eseguire il monitoraggio della zanzara tigre. L’iniziativa, in collaborazione con l’Istituto zooprofilattico dell’Umbria, intende, secondo il Comune, evidenziare le zone di proliferazione dell’insetto e le condizioni più favorevoli per la sua riproduzione.

Con tale sistema ci si pone anche l’obiettivo di individuare i più corretti ed efficaci metodi di prevenzione per ridurre la presenza della zanzara sul territorio. “Oltre al monitoraggio – rende poi noto l’assessore comunale Avio Proietti Scorsoni – sin da giugno è stata avviata, in collaborazione con una ditta privata, un’attività di disinfestazione che viene eseguita ogni due settimane soprattutto nei tombini del centro storico e in quelli delle frazioni.

Il costo complessivo per l’amministrazione è di 4mila euro l’anno. La principale raccomandazione – conclude l’assessore – è comunque quella di eliminare qualsiasi deposito o stillicidio di acqua e a tale proposito abbiamo emanato una specifica ordinanza che segue i dettami delle disposizioni della Regione Umbria”.