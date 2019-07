Arriva anche ad Assisi il Green Mobility Mctour

ASSISI – Arriva ad Assisi il 13 luglio il Green Mobility McTour, progetto che promuove la mobilità ‘verde’ per le aziende, organizzato da McWatt, Federalberghie Alba Leasing.

Il progetto McTour consente di avvicinarsi al mondo dell’elettrico: i visitatori possono effettuare test drive di e-bike, ideali ogni tipo di percorso sia pianeggiante che montano, provando le ultime novità del settore su brevi percorsi con l’assistenza di istruttori disponibili a dare ogni tipo di supporto tecnico e informativo.

Occasione di questa tappa è l’iniziativa Assisi Bike Festival, voluta dal comune di Assisi ed organizzata da Umbria & Bike, per promuovere la scoperta di Assisi e del suo territorio su due ruote in collaborazione con la sezione Federalberghi della provincia di Perugia. McWatt sarà presente con i propri mezzi a impatto zero sabato 13 luglio dalle ore 9,00 nella Piazza del Comune.

McWatt è nata per consentire alle aziende di accedere ad un ventaglio di offerte connesse alla mobilità elettrica attraverso un portale (www.mcwatt.it) che permette di selezionare il mezzo di interesse, verificando online il prezzo e, grazie alla partnership con Alba Leasing, anche le condizioni di un finanziamento e dei servizi connessi al leasing.

In questo scenario si inseriscono Federalberghi, principale organizzazione imprenditoriale del settore turistico-ricettivo in Italia, con oltre 27mila albergatori associati, e – per la tappa odierna – l’Unione dei Gruppi Albergatori del Levante.

L’iniziativa offre alle aziende del settore turistico, infatti, la possibilità di entrare in contatto con i marchi leader per la mobilità sostenibile sia in ambito urbano ed extraurbano sia per il medio raggio (tra i 200 e i 500 km) fino ai mezzi ibridi (senza confini di autonomia). In particolare Jaguar Land Rover che, oltre ad essere impegnata nel settore della eco-mobility, è co-sponsor dell’evento.

Il McTour nasce dalla crescente sensibilità verso il mondo dell’e-bike: nel 2017 in Italia ne sono state vendute 148.000, in crescita del 19% rispetto all’anno precedente, con una produzione salita a 35.000 veicoli (+48% sul 2016) e un export di 19.000 unità. Per il 2018 si conferma il trend positivo con 173.000 ebike vendute.

Non a caso quest’anno l’Istat ha introdotto la bicicletta elettrica all’interno del paniere di consumo rappresentativo, segnalando come il prodotto sia ormai divenuto oggetto di abitudini d’acquisto consolidate.

Il tour, che è partito da Stresa e ha toccato anche Cervia, La Spezia, Aosta, Riccione, Santa Margherita Ligure, Trento, Alghero, Torino e Sorrento, dopo Assisi farà tappa il 4 settembre a Jesolo, dal 14 al 16 settembre a Porto Cervo, il 24 settembre a Cagliari, l’8 ottobre a Viareggio, il 10 ottobre a Bologna e il 20 ottobre a Roma per la cerimonia di conclusione.

***

McWatt grazie al supporto di Alba Leasing, propone un progetto di mobilità elettrica, ad impatto zero, comprendente pacchetti d’acquisto destinato a strutture di tipo ricettivo e commerciale, con lo scopo di attrarre un turismo responsabile, qualificato e green, e di fornire servizi innovativi alla clientela.

Federalberghi è la principale organizzazione imprenditoriale del settore turistico-ricettivo in Italia. L’associazione rappresenta le istanze e gli interessi degli oltre 27mila albergatori italiani nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Alba Leasing è una società specializzata nei finanziamenti in leasing, partecipata da Banco BPM S.p.A. (39,19%), BPER Banca S.p.A. (33,50%), Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. (19,26%) e Credito Valtellinese S.p.A. (8,05%).

Alba Leasing offre una vasta gamma di prodotti grazie a un network distributivo di 6.003 sportelli, di cui 2.893 delle banche azioniste e 3.110 delle banche convenzionate. Alba Leasing nel 2018 ha guadagnato una quota di mercato del 6,73% grazie a 1,5 miliardi di euro di stipulato pari a circa 13 mila contratti.