Assemblea legislativa, all’ordine del giorno le comunicazioni della Marini sul terremoto

PERUGIA – L’Assemblea legislativa dell’Umbria si riunirà lunedì 24 settembre, dalle ore 15.00. All’ordine del giorno:

interrogazioni a risposta immediata; comunicazioni della presidente della regione, Catiuscia Marini in merito al sisma del 2016 e alla ricostruzione; proposte di legge; risoluzioni, mozioni e atti amministrativi. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale youtube

(https://goo.gl/GWxLm8) e sul sito istituzionale Alumbria.it

QUESTION TIME (interrogazioni a risposta immediata):

– “Parto in anonimato (progetto madre segreta) – informazioni e

intendimenti della Giunta regionale al riguardo” – Interroga il consigliere

Carla CASCIARI (Pd) – risponde l’assessore Luca BARBERINI

– Stato di attuazione del protocollo d’intesa, sottoscritto in data 7 gennaio

2014, tra la Regione Umbria, la Provincia di Terni e i Comuni di Acquasparta,

Montecastrilli ed Avigliano Umbro, per il completamento della variante di

Acquasparta e la sistemazione della viabilità, anche ciclo-pedonale, in

corrispondenza dell’innesto fra la s.p. 81 di Camporotondo e la s.p. 9

Tuderte – Amerina”. Interroga il consigliere Silvano ROMETTI (Socialisti)

– risponde l’assessore Giuseppe CHIANELLA

– “Progetto di realizzazione, all’interno del complesso dell’ex ospedale di

Gubbio, della Casa della salute – stato di attuazione del progetto stesso –

informazioni e intendimenti della Giunta regionale al riguardo”. Interroga

il consigliere Andrea SMACCHI (Pd) – risponde l’assessore Luca BARBERINI

– “Richiesta di aggiornamenti, da parte della Giunta regionale, riguardo

alla realizzazione dello svincolo di Scopoli, in territorio del comune di

Foligno, lungo il nuovo tracciato della strada statale n. 77 della Val di

Chienti (Foligno – Civitanova Marche)”. Interroga il consigliere Giacomo

LEONELLI (Pd) – risponde l’assessore Giuseppe CHIANELLA

– “Chiarimenti sul protrarsi dei lavori di ammodernamento del raccordo

Perugia – Bettolle, con particolare riferimento a quelli interessanti il

viadotto Genna”. Interroga il consigliere Marco SQUARTA (FdI) – risponde

l’assessore Giuseppe CHIANELLA

– “Sisma 2016 nelle quattro regioni del centro Italia – risorse certe per

cassa disponibili nell’anno 2018”. Interroga il consigliere Claudio RICCI

(Misto-Rp/Ic) – risponde l’assessore Antonio BARTOLINI

– “Contratto di servizio per il trasporto ferroviario di interesse

regionale e locale tra Regione Umbria e Busitalia Sita Nord s.r.l. –

affidamento diretto dei servizi alla Società dal 2019 al dicembre 2034 –

informazioni della Giunta regionale in merito ai dettagli del programma di

investimenti proposto dalla società medesima e all’opportunità di non

procedere a pubblica gara”. Interrogano i consiglieri Andrea LIBERATI e

Maria Grazia CARBONARI (M5S) – risponde l’assessore Giuseppe CHIANELLA

– “Quantificazione e qualificazione delle guardie venatorie volontarie –

informazioni della Giunta regionale al riguardo”. Interrogano i consiglieri

Emanuele FIORINI e Valerio MANCINI (Lega), risponde l’assessore Fernanda

CECCHINI

– “Chiarimenti da parte della Presidente della Giunta regionale sullo

scontro istituzionale fra Regione e Prefettura di Perugia in merito al

protocollo d’intesa contro le discriminazioni legate all’orientamento

sessuale e all’identità di genere”. Interrogano i consiglieri Sergio DE

VINCENZI (Misto-Un), Roberto MORRONI (FI), Valerio MANCINI (Lega), Marco

SQUARTA (FdI) – risponde la presidente della Giunta regionale Catiuscia

MARINI

– “Ex F.C.U., chiusura della linea: importi stanziati e spesi per la

riqualificazione; gestione manageriale dei convogli, loro effettivo utilizzo,

eventuali nuovi acquisti”. Interrogano i consiglieri Andrea LIBERATI e

Maria Grazia CARBONARI (M5S) – risponde l’assessore Giuseppe CHIANELLA

– “Perduranti gravi carenze infrastrutturali nel Ternano – progetti da

sempre al palo: superstrada Terni-Spoleto; bypass s.s. 219 Cascata delle

Marmore; svincolo Flaminia ex Terni-Rieti; raddoppio ferroviario

Terni-Spoleto; adeguamento infrastrutturale, energetico e sismico ospedale

Terni – fondi assicurati e poi altrove dirottati”. Interrogano i

consiglieri Andrea LIBERATI e Maria Grazia CARBONARI (M5S) – risponde

l’assessore Giuseppe CHIANELLA

A SEGUIRE:

– “Comunicazioni della Presidente della Giunta regionale all’Assemblea, ai

sensi dell’art. 49 – comma 3 – del regolamento interno, recante: a due anni

dal terremoto del 24 agosto 2016 – la ricostruzione in Umbria: il lavoro

fatto insieme – stato di attuazione della gestione dell’emergenza, della

ricostruzione privata, delle opere pubbliche e dei beni culturali, del

tessuto socio-economico e dei luoghi indispensabili alle comunità sul

territorio”.

PROPOSTA DI LEGGE:

– “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale

‘30/2007’ (nuova disciplina del difensore civico. Abrogazione della legge

regionale ‘45/1995’). Atto di iniziativa dell’Ufficio di presidenza

dell’Assemblea legislativa: Donatella PORZI (presidente), Marco Vinicio

GUASTICCHI e Valerio MANCINI (vice presidenti) – relatore Marco Vinicio

GUASTICCHI

PROPOSTE DI RISOLUZIONE:

– “Adozione di iniziative da parte della Giunta regionale al fine di

promuovere nel nuovo Piano sanitario regionale una politica di tutela

effettiva dei diritti delle persone affette da malattie rare, come la

sindrome ‘x fragile’. Atto di iniziativa della Terza Commissione –

relatore Sergio DE VINCENZI

– “Contributi inerenti la redazione del nuovo Piano sanitario regionale”.

Atto di iniziativa della Terza Commissione – relatore Attilio SOLINAS

– “Istituzione di un Centro regionale interaziendale di epidemiologia”.

Atto di iniziativa della Terza Commissione – relatore Carla CASCIARI

– “Deliberazione della Giunta regionale n. ‘1429/2016’ inerente:

approvazione delle linee di indirizzo regionali per le autorità competenti e

per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti

fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

– piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei pesticidi”. Atto di

iniziativa della Terza Commissione – relatore Attilio SOLINAS

– “Adozione di iniziative da parte della Giunta regionale volte a favorire

la produzione e la somministrazione di farmaci cannabinoidi a scopo

terapeutico secondo la formulazione in gocce”. Atto di iniziativa della

Terza Commissione – relatore Silvano ROMETTI.

MOZIONI

– “Avvio della procedura per l’approvazione del nuovo Piano regionale di

gestione integrata dei rifiuti e conseguente eliminazione della previsione di

impianti per il trattamento termico sul territorio regionale”. Atto di

iniziativa dei consiglieri Valerio MANCINI ed Emanuele FIORINI (Lega), Marco

SQUARTA (FdI), Claudio RICCI (Misto-Rp/Ic), Sergio DE VINCENZI (Misto-Un)

– “Istituzione della Giornata nazionale e dell’Osservatorio regionale sulle

politiche di welfare aziendale – impegno della Giunta regionale a sostegno

della candidatura del Comune di Assisi a sede dell’Osservatorio, nonché

luogo di celebrazione della Giornata nazionale”. Atto di iniziativa del

consigliere Carla CASCIARI (Pd)

– “Adozione di iniziative da parte della Giunta regionale ai fini

dell’urgente emanazione di linee guida riguardanti le attività

amministrative dei servizi sociali in materia di minori”. Atto di

iniziativa del consigliere Sergio DE VINCENZI (Misto-Un)

– “Contributo per l’assistenza indiretta che favorisce la permanenza a

domicilio di persone con gravissime patologie invalidanti associate a

malattia rara”. Atto di iniziativa del consigliere Marco Vinicio GUASTICCHI

(Pd)

– “Produzione di rifiuti sanitari nella regione Umbria – gestione dei soli

rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo mediante processo di

sterilizzazione al fine della riduzione dei quantitativi sottoposti a

termodistruzione e relativi costi”. Atto di iniziativa dei consiglieri

Andrea LIBERATI e Maria Grazia CARBONARI (M5S)

– “Iniziative volte ad ottenere da Trenitalia l’arretramento a Perugia del

Frecciargento n. 8351 Roma Termini – Reggio Calabria. Atto di iniziativa

del consigliere Marco SQUARTA (FdI)

– “Impegno della Giunta regionale per l’inserimento degli archeologi

nell’elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34 – commi

1, 2, 5 e 7 del decreto legge n. ‘189/2016’. Atto di iniziativa dei

consiglieri Valerio MANCINI ed Emanuele FIORINI (Lega)

– “Iniziative della Giunta regionale per riorganizzare il reparto di

oncoematologia dell’ospedale Santa Maria di Terni”. Atto di iniziativa del

consigliere Marco SQUARTA (FdI)

– “Azioni a supporto di progetti per la prevenzione e il contrasto della

violenza di genere”. Atto di iniziativa dei consiglieri Valerio MANCINI ed

Emanuele FIORINI (Lega)

– “Impegno della Giunta regionale a promuovere in sede di conferenza Stato

– Regioni la revisione della circolare del Capo della polizia, Franco

Gabrielli emanata dal Ministero dell’Interno il 07 giugno 2017, in tema di

valutazione delle casistiche di rischio e di misure di prevenzione relative

all’organizzazione ed allo svolgimento di eventi pubblici”. Atto di

iniziativa dei consiglieri Marco SQUARTA (FdI) e Robertro MORRONI (FI)

– “Impegno della Giunta regionale a rivedere la propria posizione

favorevole all’ampliamento della discarica le Crete di Orvieto”- Atto di

iniziativa del consigliere Roberto MORRONI (FI)

ATTI AMMINISTRATIVI [relatore Andrea Smacchi, presidente Prima Commissione]

– “Consulta regionale dello sport – elezione dei componenti di spettanza

dell’Assemblea legislativa”.

– “Associazione “Mostra nazionale del cavallo – Città di Castello” –

elezione di un componente effettivo e di un componente supplente, di

spettanza della Regione Umbria, in seno al collegio dei sindaci revisori”.

– “Rinnovo della Commissione di garanzia statutaria”.

– “Collegio dei revisori dei conti dell’azienda pubblica di servizi alla

persona scuola dell’infanzia Santa Croce – casa dei bambini Maria

Montessori – rielezione del componente di spettanza della Regione Umbria, in

sostituzione del membro dimissionario”.

– “Consulta regionale della cooperazione – elezione dei componenti di

spettanza dell’Assemblea legislativa regionale”.

– “Comitato regionale dell’I.N.P.S. dell’Umbria – designazione di un

componente di spettanza della Regione Umbria”.

– “Nomina del sindaco unico dell’azienda vivaistica Umbraflor”.

– “Organo di controllo contabile del Parco tecnologico agroalimentare 3a

– società consortile a r.l. – designazione del componente di spettanza

della Regione Umbria”.

– “Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto per la Storia dell’Umbria

Contemporanea (I.s.u.c.) – sostituzione del presidente dimissionario nominato

dall’Assemblea legislativa”.

– “Consiglio di amministrazione del Centro per la documentazione e la

ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra

(ce.d.r.a.v.) – elezione di due rappresentanti della Regione Umbria”.