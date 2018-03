Assemblea legislativa, il programa di lavoro delle commissioni

PERUGIA – Le Commissioni consiliari e i Comitati dell’Assemblea legislativa dell’Umbria si riuniranno a Palazzo Cesaroni nella settimana 19-23 marzo con il seguente programma.

SECONDA COMMISSIONE, lunedì 19 marzo ore 10.45. Audizione dell’assessore

Luca Barberini sulla proposta di legge di Attilio Solinas (Misto-Mdp)

“Disciplina in materia di emissioni gassose in atmosfera derivanti da

attività a forte impatto odorigeno”. Seguirà seduta di Commissione:

“interventi a favore degli enti locali interessati dalle attività di

impianti di grandi derivazioni di acque ad uso idroelettrico forza-motrice.

Individuazione, per l’anno 2018, delle amministrazioni locali interessate e

dei criteri di attribuzione delle risorse”; “Relazione sullo stato di

conformità dell’ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo

emanati dall’Unione Europea”; “Programma legislativo annuale 2018 della

Commissione europea”.

COMITATO PER IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE, lunedì 19 marzo, ore 15:

“Verifica stato di attuazione della legge regionale ‘10/2016’ in

materia di benessere animale”.

PRIMA COMMISSIONE, mercoledì 21 ore 10.30: “Ulteriori integrazioni della

legge regionale n. ‘28/2012’ (disposizioni di adeguamento al decreto –

legge n. ‘174/2012’ (disposizioni urgenti in materia di finanza e

funzionamento degli Enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in

favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni

dalla legge n. ‘213/2012’”, proposta di legge di iniziativa di Andrea

Liberati e Maria Grazia Carbonari (M5S); “Ulteriori modificazioni ed

integrazioni della legge regionale n. ‘8/1973’ (norme sulla previdenza

dei consiglieri regionali), proposta di legge di Liberati e Carbonari (M5S);

“Riduzione temporanea dell’assegno vitalizio erogato a favore dei

consiglieri regionali cessati dal mandato”, proposta di legge

dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa (Porzi, Guasticchi,

Mancini); “Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale

agli atti normativi e di indirizzo emanati dall’Unione Europea”;

“Programma legislativo annuale 2018 della Commissione Europea”; “Nomina

del sindaco unico dell’azienda vivaistica Umbraflor”; “Designazione del

componente di spettanza della Regione Umbria nell’organo di controllo

contabile del Parco Tecnologico Agroalimentare 3a”; “Designazione di un

componente di spettanza della Regione Umbria nel Collegio dei revisori dei

conti dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle

Marche”; “Istituzione dell’Osservatorio regionale sul welfare

aziendale”, proposta di legge del consigliere Sergio De Vincenzi

(Misto-Umbria Next).

COMMISSIONE SPECIALE PER LE RIFORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI:

“Modificazione del regolamento interno in tema di gruppi consiliari e

prerogative dei consiglieri regionali”.