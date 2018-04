Assemblea legislativa, riunione martedì: all’ordine del giorno cyberbullismo e vitalizi

L’Assemblea legislativa dell’Umbria si riunirà martedì 17 aprile 2018, dalle ore 9.30. All’ordine del giorno: mozioni, risoluzioni, atti amministrativi e solo esame, interrogazioni a risposta immediata. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale youtube (https://goo.gl/GWxLm8) e sul sito istituzionale Alumbria.it

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO

“Contestazione definitiva della condizione di incompatibilità tra la

carica di consigliere regionale e di membro della Camera dei deputati nei

confronti del consigliere Raffaele Nevi, proclamato eletto il 9 marzo

2018”. Delibera dell’Ufficio di presidenza.

“Consulta regionale dello sport, elezione dei componenti di spettanza

dell’Assemblea legislativa”. Relatore Andrea Smacchi, presidente della

Prima commissione.

“Associazione ‘Mostra nazionale del cavallo – Città di Castello’.

Elezione di un componente effettivo e di un componente supplente, di

spettanza della Regione, in seno al collegio dei sindaci revisori”.

Relatore Andrea Smacchi.

“Rinnovo della Commissione di garanzia statutaria”. Relatore Andrea

Smacchi.

“Collegio dei revisori dei conti dell’azienda pubblica di servizi alla

persona scuola dell’infanzia ‘Santa Croce – Casa dei bambini Maria

Montessori’ – rielezione del componente di spettanza della Regione”.

Relatore Andrea Smacchi.

“Collegio dei revisori dei conti del consorzio di sviluppo industriale

‘Flaminia Vetus’ – elezione di un membro effettivo, con funzioni di

presidente e di un membro supplente di spettanza della Regione”. Relatore

Andrea Smacchi.

“Consulta regionale della cooperazione, elezione dei componenti di

spettanza dell’Assemblea legislativa”. Relatore Andrea Smacchi.

“Collegio dei revisori legali dell’Agenzia forestale regionale, elezione

dei tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente”.

Relatore Andrea Smacchi.

“Comitato regionale dell’Inps dell’Umbria, designazione di un componente di

spettanza della Regione”. Relatore Andrea Smacchi.

“Nomina del sindaco unico dell’azienda vivaistica Umbraflor”. Relatore

Andrea Smacchi.

“Organo di controllo contabile del ‘Parco tecnologico agroalimentare

3a’ – designazione del componente di spettanza della Regione”. Relatore

Andrea Smacchi.

“Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto zooprofilattico sperimentale

dell’Umbria e delle Marche – designazione di un componente di spettanza della

Regione”. Relatore Andrea Smacchi.

PROPOSTE DI LEGGE

“Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto

del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”, a firma Donatella Porzi

(Pd) e Silvano Rometti (Ser). Relatore Rometti.

“Riduzione temporanea dell’assegno vitalizio”, di iniziativa della Prima

commissione. Relatore Smacchi.

ATTI SOLO ESAME

“Relazione al 31 dicembre 2016 sull’attuazione degli interventi previsti

dalla legge regionale 23/2003 (Norme di riordino in materia di edilizia

residenziale sociale)”, relatore Silvano Rometti (SeR).

“Relazione, relativa all’anno 2016, sullo stato di attuazione degli

interventi per le famiglie”, relatore di maggioranza Attilio Solinas (misto

Mdp); di minoranza Sergio De Vincenzi (misto Umbria next).

“Relazione al 31 dicembre 2016 sullo stato di attuazione e sull’efficacia

della legge regionale 12/1995 ‘Agevolazioni per favorire l’occupazione

giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali’”. Relatore

di maggioranza Carla Casciati (Pd); di minoranza Maria Grazia Carbonari

(M5S).

“Relazione sullo stato di attuazione della legge regionale 16/2013 ‘Norme

in materia di prevenzione delle cadute dall’alto’”. Relatore Attilio

Solinas.

“Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere

per l’anno 2017”. Relatore Attilio Solinas.

Relazione annuale 2017 sull’attività delle organizzazioni iscritte nel

registro regionale del volontariato e sullo stato dei rapporti del

volontariato con gli enti locali”. Relatore Attilio Solinas.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

“Progetto per lo sviluppo del “nuovo manifatturiero (industria 4.0).

Informazioni della Giunta regionale sullo stato del progetto medesimo in

Umbria, le risorse acquisibili, le principali tipologie di intervento e il

ruolo della confindustria umbra”. Interroga Claudio Ricci, risponde

l’assessore Fabio Paparelli.

“Stato di attuazione della deliberazione dell’Assemblea legislativa n.

85/2016 (prevista dismissione della centrale termoelettrica Enel ‘Pietro

Vannucci’ di Bastardo di Giano dell’Umbria”.Interroga Silvano Rometti

(SeR), risponde l’assessore Fabio Paparelli.

“Centri di terzo livello per la diagnosi, trattamento e cura dell’ipoacusia

infantile. Intendimenti della Giunta rispetto alle difformità di offerta di

servizi fra le aziende ospedaliere di Perugia e Terni”. Interroga Carla

Casciari (Pd), risponde l’assessore Luca Barberini.

“Intervenute dimissioni di lavoratori dello stabilimento di Perugia San

Sisto della Perugina – Nestlé. Informazioni della Giunta circa l’adozione

di eventuali iniziative volte ad elaborare una strategia occupazionale che

consenta ai soggetti dimessisi di valutare proposte organiche di autoimpiego

e di imprenditorialità collettiva”. Interroga Giacomo Leonelli (Pd),

risponde l’assessore Fabio Paparelli.

“Eventuale esistenza di un progetto, predisposto da Anas, per il

completamento della strada di grande comunicazione E78. Tempi di

realizzazione e date di esecuzione dei lavori”. Interrogano Valerio Mancini

e Emanuele Fiorini (Lega), risponde l’assessore Giuseppe Chianella.

“Bando per l’acquisto della prima casa, deliberazione della Giunta n.

83/2018, chiarimenti in merito ai criteri di ammissione per le giovani

coppie”. Interroga Sergio de Vincenzi (Misto – Umbria Next) risponde

l’assessore Giuseppe Chianella.

“Progetti finanziati e realizzati dalla Regione Umbria in Palestina: costi

per l’Amministrazione regionale, durata e trasparenza in merito a nomine,

rimborsi e privilegi concessi al capo progetto”. Interrogano Andrea

Liberati e Maria Grazia Carbonari (M5S).

“Pascoli fantasma in aree pubbliche montane locate ad aziende fuori

regione, rischio truffe, necessari interventi normativi urgenti a tutela

della pastorizia locale”. Interrogano Andrea Liberati e Maria Grazia

Carbonari (M5S), risponde l’assessore Fernanda Cecchini.