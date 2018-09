Cambio al vertice dei carabinieri del Parco dei Sibillini: lascia Nardi, arriva Sampaolesi

Dopo sei anni di servizio, il Tenente Colonnello Roberto Nardi lascia il suo incarico di Comandante del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Monti Sibillini. Lo attende una nuova sfida ad Ancona, presso il Gruppo Carabinieri Forestale. Era l’agosto del 2012 quando Nardi subentrò al dottor Fiorenzo Nicolini, Comandante del CTA (Coordinamento Territoriale per l’Ambiente) sin dal 1994. “È stata un’esperienza intensa e bellissima – sottolinea Nardi – caratterizzata purtroppo, per l’ultima parte, dalle drammatiche conseguenze del terremoto. Lascio questo incarico con la consapevolezza di quanto sia importante e necessario il controllo del territorio per garantire un futuro sostenibile alle comunità che lo abitano”. Decine di interventi e sopralluoghi, attività di soccorso e controlli hanno caratterizzato l’attività del Reparto in questi anni, svolta in stretta sinergia con gli uffici del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Sono otto le stazioni Carabinieri Parco più il Reparto con un organico complessivo di 40 unità. A Nardi va un sentito ringraziamento da parte del presidente dell’Ente, Alessandro Gentilucci, del direttore Carlo Bifulco, e di tutti i dipendenti del Parco che hanno condiviso con lui questi anni di lavoro.

Subentrerà nel suo ruolo il Tenente Colonnello Silvano Sampaolesi (nella foto), già Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Macerata. Sampaolesi, nato a Macerata il 22 febbraio del 1966, è laureato in scienze geologiche e ha seguito diversi master in gestione dell’ambiente naturale. Al Tenente Colonnello Sampaolesi da parte di tutto lo staff del Parco Nazionale dei Monti Sibillini un caloroso benvenuto ed un grande augurio di buon lavoro.