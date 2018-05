Castiglione del Lago, le nuove e originali creazioni di “Battilani Sapori”

CASTIGLIONE DEL LAGO – La “Battilani Sapori” è un’azienda che nasce a Castiglione del Lago esattamente 50 anni fa, nel 1968 con un piccola macelleria in via Roma, portando avanti, grazie alla passione e alla dedizione, il rispetto dei saperi alimentari locali della famiglia Battilani, originaria di Pozzuolo Umbro.

«Nel 1998 mio padre Arnaldo – spiega il giovane titolare Nicola Battilani – capisce che è il centro storico il luogo dove i turisti vengono più volentieri e sono maggiormente propensi ad acquistare prodotti tipici e genuini, diversi da quelli che si trovano nella grande distribuzione. Oggi abbiamo 17 collaboratori, 7 punti vendita in quattro città e un sistema gestionale e di controllo di qualità molto moderni». Nicola Battilani continua oggi il lavoro eccellente iniziato dal nonno Duilio e dal padre Arnaldo.

Specializzata nella produzione di salumi e affettati, elaborati secondo tecniche artigianali dell’Umbria e della Toscana, la Battilani offre sapori inconsueti che rimandano al gusto sano delle campagne mezzadrili; sapori da riscoprire anche nei sughi, nelle zuppe, nell’olio e nei condimenti prodotti o selezionati dall’azienda. La scelta di materie prime pregiate permette di ottenere prodotti artigianali di certificata qualità.

Con uno sguardo retrospettivo sulla tradizione e con la mente costantemente rivolta all’innovazione, la “mission” della “Battilani Sapori” è quella di offrire a un pubblico locale e internazionale esperienze enogastronomiche sempre rinnovate. A Castiglione del Lago, a Città della Pieve, a Orvieto o a Cortona, tutti gli amanti del gusto sanno riconoscere il profumo dei boschi nei salami al porcino e al tartufo, quello delle vallate lacustri nei capocolli, così come assaporare le atmosfere rurali di un tempo nei ragù di lepre o di oca. Sapori semplici ma innovativi, salubri ma sperimentali: sensazioni forti, gusti da ricordare.

Ed è proprio grazie a questa continua ricerca dell’innovazione, ma con in mente sempre la qualità e la valorizzazione dei prodotti locali d’eccellenza, che “Battilani Sapori” ha presentato 7 nuovi salami, tutti preparati con carne di maiale proveniente da allevamenti locali allo stato brado, suini che vivono all’aria aperta. L’incontro è avvenuto presso l’Enoteca Battilani di Piazza Mazzini a Castiglione del Lago il 30 aprile, alla presenza delle autorità cittadine, con il sindaco di Castiglione del Lago Sergio Batino e il vicesindaco Romeo Pippi, di giornalisti ed esperti gastronomi.

«Siamo qui per farvi assaggiare una nuova linea di prodotti creati dal nostro laboratorio, sette salami dai gusti sorprendenti, tutti legati alle tipicità del Trasimeno e che riescono ad integrare tradizione e novità: sette salumi particolari, aromatizzati con prodotti locali, sette gusti tutti da scoprire. La stagionatura viene effettuata presso il nostro laboratorio con estrema cura, per circa 30/40 giorni».

Il “Salame alla Fagiolina del Trasimeno” in collaborazione con il “Consorzio Fagiolina del Trasimeno”. Presidio Slow Food, la fagiolina è coltivata da sempre sui terreni attorno al lago, introdotta dagli Etruschi, ed è un legume gustoso prodotto da piccole aziende che ancora la seminano e la raccolgono manualmente. Il Consorzio si è dotato di un disciplinare che distingue la produzione del Presidio dalle altre, monocromatiche, che si trovano sempre più spesso in vendita riprendendo alcuni aspetti della coltivazione tradizionale, come appunto la raccolta esclusivamente manuale.

Il “Salame alla Carpa Regina” unisce in un gusto nuovo e unico la carne di maiale ad uno dei pesci più conosciuti, chiamata localmente “regina”, molto apprezzata per la sua carne saporita e compatta.

Il “Salame ai Rapi del Trasimeno” accosta il maiale ad un altro prodotto tipico recentemente riscoperto. Detti anche “broccoletti”, i rapi sono coltivati nei terreni sabbiosi adiacenti il lago umbro. Le “cime”, le sommità apicali immature, e i “broccoletti” o “camette”, cioè i germogli laterali, vengono di solito consumati lessi e ripassati in padella con olio extravergine d’oliva e aglio.

Il “Salame alle Noci” fonde insieme la carne di maiale di prima scelta con le noci che contengono elevate quantità di sali minerali, come magnesio, potassio, calcio e sono una fonte di proteine vegetali. Dal gusto ricco le noci apportano omega 3 e sono anche una fonte di vitamine, tra cui spicca la vitamina E.

Il “Salame alle Olive del Trasimeno” utilizza le migliori olive locali, la ormai famosa “Dolce Agogia” tipica varietà del Trasimeno che ha un gusto fruttato leggero, dolce ma con leggere note di amaro e piccante, caratterizzato da sentori di mandorla ed erbe fresche.

Infine il “Salame alle Mandorle“, dal gusto delicato e piacevole, e il “Salame al Persico e uova di Carpa” con una lieve e delicata nota di affumicatura, un pizzico di peperoncino e dal gusto sorprendente ed equilibrato, un mix tutto da scoprire per un’esperienza gastronomica originale, che dimostra, ancora una volta, la grande cultura e la sapienza antica di “Battilani Sapori”.