Città di Castello, venerdì la presentazione del volume dedicato a Pino Pannacci

CITTA’ DI CASTELLO – Avrà luogo venerdì 21 settembre alle 17,30 nella Sala Consiliare di Palazzo Comunale di Città di Castello la presentazione del volume “Giuseppe ’Pino’ Pannacci (1925-2015) – Materiali per una biografia tra utopie e concretezze”, in occasione della consegna dell’archivio privato di Pannacci all’Istituto Venanzio Gabriotti”. All’incontro, coordinato dal giornalista Massimo Zangarelli, dopo gl’indirizzi di saluto del sindaco Luciano Bacchetta, del Soprintendente archivistico ed bibliografico di Umbria e Marche, Sabrina Mingarelli e del Presidente del “Gabriotti”, Alvaro Tacchini, interverranno, Alberto Stramaccioni (docente storia contemporanea Università di Perugia) e Gianluca d’Elia (curatore dell’inventario). Il libro costituisce un’opportunità importante non soltanto per ricordare la figura precorritrice e innovatrice di ‘Pino’ , il Sindaco della trasformazione del capoluogo alto tiberino ‘da paese a città’ , ma anche per cogliere una serie di spunti inediti sulla storia tifernate del secondo Novecento dei cui Pannacci è stato grande protagonista. L’Archivio rappresenta quindi da oggi una fonte imprescindibile di approfondimento e di interpretazione riguardo a fatti e accadimenti che hanno segnato le vicende del recente passato nell’Alto Tevere umbro.