Convention di Presentazione 2019/20 e Premiazioni Csi Perugia: Domenica 15 Settembre 2019

PERUGIA – Domenica 15 Settembre 2019, sarà una giornata particolarmente intensa per il CSI Comitato di Perugia. Dalle ore 9:00 presso il Park Hotel di Perugia si svolgerà il raduno pre-campionato degli arbitri di tutte le discipline (calcio, pallavolo e pallacanestro). Sono previste delle lezioni comuni a tutti gli sport e successivamente momenti formativi specifici di carattere tecnico ed associativo a cura del Direttore della Formazione e del Responsabile Arbitri del CSI di Perugia.

Successivamente, dalle ore 18:00 si svolgerà invece, sempre presso il Park Hotel, la ormai consueta Convention di Presentazione e le Premiazioni dei passati Campionati Primaverili. L’evento, che ha già ottenuto il Patrocinio della Provincia di Perugia, del Comune di Perugia, del CONI Umbria e del Comitato Paralimpico, sarà l’occasione per il Presidente Claudio Banditelli, insieme a tutto il suo staff dirigenziale per presentare tutte le attività di carattere sportivo e formativo che vedranno come sempre il Centro Sportivo Italiano Comitato di Perugia in prima linea nella promozione dello sport all’insegna del fair play e mettendo al primo posto la persona e non il semplice risultato agonistico.

Alla serata sono state, naturalmente, invitate tutte le società sportive affiliate e, in particolar modo verranno premiate quelle che sono risultate vincitrici dei tornei primaverili 2019. La serata si concluderà con un “apericena” che il CSI di Perugia offrirà a tutti i presenti. All’evento hanno già confermato la propria presenza diverse autorità: il Deputato Emanuele Prisco; l’Assessore allo Sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli; l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Perugia Edi Cicchi; il Consigliere della Provincia di Perugia Erika Borghesi; l’Assessore allo Sport del Comune di Corciano Andrea Braconi; il Presidente del Coni Domenico Ignozza; il Presidente della Sir Safety Perugia Gino Sirci; il Presidente del CSI Umbria Roberto Pascucci; il Presidente del CSI Abruzzo Angelo de Marcellis.

Sarà sicuramente una serata all’insegna dello sport e del divertimento in pieno spirito CSI grazie alla presenza delle molteplici Società Sportive presenti ed in particolar modo quelle giovanili.–