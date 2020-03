Coronavirus, in Italia 4.821 contagiati in più. Nelle ultime ore 793 morti. I guariti sono 943.

Sono 53.578 i contagiati da coronavirus in Italia, 6.557 in più di ieri ( per una crescita del 13,9% ). I gauriti delle ultime 24 ore sono 943, per un totale di 6.072. Le vittime sono 793, per un totale di 4.825 ( per una crescita del 19,7% ). Sono i dati di stasera forniti dalla protezione civile. Quasi 5000 contagiati in 24 ore mentre i guariti superano le vittime. Quello che preoccupa è , indipendentemente dal bilancio fornito, l ‘ alto numero dei decessi. Dei 53.578 contagiati dall’ inizio, attualmente i soggetti positivi sono 42.681, togliendo dal computo dei contagiati i guariti e i morti. Il numero più alto si registra naturalmente in Lombardia 25.515 , in Emilia Romagna 6.705 , Veneto, 4617 e Piemonte 3.752. Subito dopo ci sono le Marche con 2.153 casi positivi.