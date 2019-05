Danti (PD) a Salvini: Vai a lavorare, anche in Umbria c’è preoccupazione per sicurezza

FOLIGNO – L’eurodeputato PD Nicola Danti era oggi a Foligno, dove domani è previsto l’arrivo del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Queste le parole dell’europarlamentare eletto nel Centro Italia:

«C’è un bambino in fin di vita a Napoli, un commerciante ucciso a Viterbo, spari in un pub a Ostia… In un paese normale il ministro dell’Interno sarebbe chiuso al Viminale. Salvini invece è fisso in campagna elettorale, ieri in Ungheria con Orban (ricordiamolo: il peggior “nemico” dell’Italia in Europa), oggi in Toscana e domani qua a Foligno.»

«Caro ministro – ha detto Danti – anche se sei abituato a parlare tanto e fare e ascoltare poco, provo a farti un appunto: anche in Umbria c’è preoccupazione per la sicurezza così come in tutta Italia e anche qua vorremmo che tu provassi “ogni tanto” a fare il lavoro per cui ti parliamo. Non possiamo accettare di avere un ministro dello Stato che considera il suo Paese solo un palcoscenico da calpestare per fare propaganda.»