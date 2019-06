Foligno, avviso pubblico per manifestazione interesse per nomina rappresentanti del Comune in Enti

FOLIGNO – E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per consentire a tutti i soggetti interessati di proporre la propria candidatura alla nomina o alla designazione dei rappresentanti del Comune di Foligno in enti, aziende e istituzioni indicati nel portale web dell’Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente-Enti controllati, nonché in enti privati che, seppur non partecipati dal Comune di Foligno, prevedano una rappresentanza istituzionale dello stesso all’interno dei propri organi. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per nomina o designazione è fissato alle 12 del 12 luglio prossimo. I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda con le seguenti modalità: a mano allo Sportello Unico Integrato (ex Ufficio relazioni con il pubblico), piazza della Repubblica 10 o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.foligno@postacert.umbria.ito mediante raccomandata inviata a Comune di Foligno, segreteria del sindaco, piazza della Repubblica 10 – 06034 Foligno. I requisiti e la documentazione previsti sono indicati sul sito web del Comune. (www.comune.foligno.pg.it).