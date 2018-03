Foligno e Bevagna unite sui gemellaggi: siglato accordo

FOLIGNO – E’ stato siglato stamani un protocollo d’intesa tra i Comuni di Foligno e Bevagna per lo sviluppo di una collaborazione per i gemellaggi. I principali obiettivi che si intendono realizzare con questo accordo sono quelli di attivare le possibili azioni finalizzate all’acquisizione di risorse comunitarie a sostegno delle attività che le amministrazioni svolgono in tema di gemellaggio; individuare settori di collaborazione ben definiti e specifici progetti sui gemellaggi da realizzare insieme; favorire, attraverso un’opera di informazione e sensibilizzazione, gli scambi dei propri cittadini con quelli delle città gemellate. Il protocollo d’intesa – firmato dai sindaci Nando Mismetti e Annarita Falsacappa – ha validità di 4 anni e può essere rinnovato con il consenso delle parti.

I Comuni di Foligno e Bevagna ritengono che, per le proprie comunità, sia importante costruire relazioni con altre città che, per dimensioni, caratteristiche demografiche, economiche, culturali, storico-politiche, presentano elementi di affinità. Tali relazioni, oltre ad avere un alto valore identitario di carattere simbolico, culturale e storico, possono contribuire a facilitare e sviluppare la conoscenza reciproca, favorire lo scambio di esperienze, promuovere la collaborazione nel campo dell’economia, della cultura, della scuola, della ricerca e dell’università, della sanità e dei servizi sociali, delle politiche ambientali e della mobilità, delle politiche giovanili. Per incentivare scambi internazionali di amicizia, iniziative culturali, sportive ed economiche, finalizzati ad avvicinare i popoli e a produrre il loro sviluppo sociale, i due Enti promuovono ed attuano adeguate politiche in grado di realizzare atti di gemellaggio con diverse realtà del mondo che abbiano affinità e comunioni di intenti con le rispettive città. Entrambi i Comuni ha tre gemellaggi in corso. Foligno con La Louvière, capoluogo della Vallonia (Belgio), con la Shibukawa della Regione di Gunma (Giappone) e con Gemona del Friuli; Bevagna con Galeata (Forlì-Cesena), con Manage (Belgio) e con Isle d’Espagnac (Francia).