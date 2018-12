Foligno, in 200 per la gara interregionale di ciclocross

FOLIGNO – All’interno del ciclodromo “Giuseppe Casini”, nell’area verde, è stato allestito un percorso di ciclocross che consentirà a circa 200 ciclisti di confrontarsi domenica 16 dicembre. Alla gara di ciclocross – ottava tappa del trofeo interregionale Toscana-Umbria e primo trofeo ‘Città di Foligno, valevole per l’assegnazione del titolo di campione provinciale di Perugia – partecipano ciclisti provenienti da Umbria, Marche, Toscana, Lazio, Emilia Romagna e Piemonte, nelle varie categorie.

Moreno Petrini, presidente dell’Unione ciclistica Foligno ha spiegato che “nell’area verde del ciclodromo sono stati creati due percorsi, uno di 350 metri per i più piccoli, l’altro avrà la lunghezza di 2.350 metri. Per l’occasione, in collaborazione con la protezione civile, siamo riusciti a dotare l’impianto di un container doccia. E ci saranno anche bagni chimici. Una struttura come il ciclodromo di Foligno avrebbe bisogno di servizi adeguati”.

Il consigliere incaricato per lo sport, Enrico Tortolini, ha ricordato che il ciclodromo di Corvia “è stato dotato di scarichi fognari ma ancora non sono state ritrovate le risorse per avere bagni e docce nella struttura”. Tortolini ha sottolineato che con “l’appuntamento di domenica si chiude il lungo calendario di eventi programmati nel 2018, anno in cui Foligno si è fregiata del titolo di capitale europea dello sport”.