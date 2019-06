Gualdo Tadino, la maggioranza fa quadrato: “La campagna elettorale è finita, rispetto per i gualdesi”

GUALDO TADINO – “Le elezioni amministrative del 26 maggio 2019 sicuramente hanno lasciato l’amaro in bocca alla sezione gualdese di Forza Italia, la quale dopo la sconfitta elettorale del 2014, la totale assenza di opposizione in consiglio comunale nel precedente mandato consiliare e la grande sconfitta di questa tornata elettorale sta cercando in tutti i modi di giustificare l’insuccesso e risollevare animi ed aspirazioni dei suoi militanti, attaccando la nuova amministrazione comunale con argomentazioni inconsistenti ed inesatte, ricostruzioni fantasiose degli accadimenti e con i soliti attacchi personali al sindaco Presciutti”, dicono Gabriele Bazzucchi, gruppo consiliare Partito Democratico, Emanuela Venturi, gruppo consiliare Gualdo Futura, Paolo Massaro, gruppo consiliare Forza Gualdo.

“Innanzitutto desideriamo rispondere al primo comunicato stampa del partito locale di Berlusconi sul progetto Calai e sui servizi socio-sanitari del territorio; ennesime strumentalizzazioni ed illazioni con parallelismi infondati ed impraticabili con altre città ed altri contesti socio-sanitari; come sempre invece di fare opposizione in maniera costruttiva e propositiva, vengono usate argomentazioni come il presunto degrado della città, la presunta debolezza del sindaco Presciutti e di tutta la maggioranza; alle consuete e sterili critiche rispondiamo con il lavoro fattivo e concreto di tutti i giorni. Ci sono state delle pendenze giuridiche che hanno ritardato il progetto già approvato e presentato dal Comune in sinergia con ASL e Regione, in caso avremo modo in questo mandato di integrare ciò che è stato già ampiamente discusso ed affermato al fine di rigenerare a livello urbanistico e sociale un’area importante della nostra città con servizi alla cittadinanza, spazi per associazioni ed enti, apertura di nuove progettualità ed il potenziamento di quelle già esistenti a Gualdo. Sulle indennità degli amministratori, invece, invitiamo tutti ad andare a leggere sul sito del Comune le varie delibere approvate dal Sindaco Presciutti e dalle sue giunte in questi anni di governo, numeri e spiegazioni di quanto, rispetto al passato, si siano abbassate le indennità per tutti gli organi di indirizzo politico”.

“Forza Italia può continuare a millantare altri dati, ma le delibere parlano chiaro e fra l’amministrazione commissariata di centrodestra capeggiata da Morroni e le amministrazioni di centro sinistra guidate dal sindaco Presciutti c’è una sostanziale differenza di importi, inconfutabile e facilmente riscontrabile da tutti; il taglio del 13% agli importi lordi delle indennità non può essere smentito. La tornata elettorale è finita, invitiamo gli esponenti di Forza Italia a fare un’opposizione leale e costruttiva che possa veramente contribuire al benessere della città e dei gualdesi, evitando questi attacchi personali che denotano solo tanta tristezza e delusione nei confronti della schiacciante vittoria di Massimiliano Presciutti e della sua coalizione; basta insultare gli elettori con questi continui attacchi alla comunicazione del sindaco e della sua maggioranza, Gualdo ha rieletto al primo turno il primo cittadino uscente premiando la sua persona e il suo operato e quello di tutta l’amministrazione comunale, fra l’altro in netta controtendenza con i risultati e con le dinamiche politiche nazionali ed europee, chiediamo perciò rispetto e correttezza per i cittadini che di certo sono capaci di intendere e di volere, riconoscono le capacità di Massimiliano Presciutti, hanno stima ed affetto per lui e condividono il suo modo di operare ed amministrare la cosa pubblica. Invece di fare autocritica assistiamo al perpetuarsi di un atteggiamento bellicoso e rancoroso da parte di Forza Italia, alla quale consigliamo una lucida e profonda riflessione su quello che è successo il 26 maggio 2019 piuttosto che insistere in questo modo di fare politica arrogante, saccente e irrispettoso nei confronti di Gualdo e dei gualdesi”.