Gubbio, al via la “Settimana dell’arte” al Liceo Artistico Mazzatinti

GUBBIO – Torneranno dalla Finlandia i ragazzi e i docenti del Liceo Artistico che stanno partecipando all’Erasmus plus, proprio sui temi dell’artigianato artistico, e subito si tufferanno nell’atmosfera ricca e piena della “Settimana dell’Arte” che prenderà il via presso la sede di via del’Arboreto lunedì 7 maggio alle ore 10.00.

Al terzo anno dal suo inizio, l’evento è ormai diventato un appuntamento caratterizzante per il Liceo Artistico come momento di incontro di personalità importanti del mondo dell’arte e della cultura contemporanea.

Una grande opportunità di crescita per gli studenti che i giorni 7,8, e 11 maggio parteciperanno alle conferenze di artisti, testimoni delle loro esperienze di vita e della loro formazione artistica .

” La Comune dell’Arte” è il tema del primo giorno su cui discuteranno Andreina Tomassi, giornalista di Repubblica, Antonio Sorace, artista, Elvio Morettti, docente presso l’Università di Urbino. Martedì 8 Maggio presentano le opere gli artisti Samuele Ventanni, Giulia Pedini, Skizzo con la sua street art. Concludono l’evento il giorno 11 Isabella Sannipoli, che presenterà le sue opere, e il docente Aldo Iori dell’Accademia delle belle Arti di Perugia.