Gubbio, gli studenti del Mazzatinti incontrano il prof Ancangeli

GUBBIO – Importante iniziativa al Polo Liceale “G.Mazzatinti”, grazie all’incontro tra gli studenti delle terze e delle quarte del Liceo Scientifico e il Professor Massimo Arcangeli, nell’ambito del già avviato progetto triennale “Dante e il medioevo: una via di mediazione fra i saperi per un dialogo tra le due culture”.

Lunedì 21 gennaio, il Professor Massimo Arcangeli, dalle ore 11:00 alle 13:00, incontrerà le classi terze e quarte del Liceo Scientifico, presso l’aula magna della sede Arboreto, tenendo una lezione su ”La Commedia di Dante nella storia della pittura e delle arti figurative”.

L’intervento cade all’interno dello sviluppo del progetto triennale (2018 al 2020) valido per l’alternanza ‘scuola – lavoro’, che ha visto partecipare già lo scorso anno gli studenti del liceo scientifico attraverso la realizzazione e presentazione al Festival di Scienza e Filosofia dell’ iBook su Dante e la Scienza e di un prezioso opuscolo in collaborazione con l’associazione Arte e Libro Unaluna.

L’attività mira a perseguire con convinzione uno degli obiettivi principali espressi nelle indicazioni nazionali del corso di studi scientifico: la conoscenza del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica.

Il Professor Massimo Arcangeli, docente universitario di linguistica, sociologo e scrittore di testi tra i quali: ‘La solitudine del punto esclamativo’, ‘ Lingua e società nell’era globale’,’ Cercasi Dante disperatamente. L’italiano alla deriva’ nonché ed è ideatore e direttore di “Parole in cammino. Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia”, terrà inoltre sempre lunedì 21 presso la ex sala del refettorio della Biblioteca Sperelliana, dalle ore 14.30 alle 16.30, la formazione per i docenti con il seguente intervento:” La lingua italiana in movimento: la ‘grammatica’ delle parole”.