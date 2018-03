Gubbio, lunedì al Mazzatinti l’incontro con l’astrofisico Sperello di Serego Alighieri

GUBBIO – Lunedì mattina 26 marzo alle ore 11,30, presso l’Aula Magna del Liceo ‘G. Mazzantinti’ in via del Botagnone, i ragazzi delle classi terze dello Scientifico incontreranno Sperello di Serego Alighieri, astrofico all’Osservatorio di Arcetri, per una lezione sul tema “DANTE, LA VISIONE DEL COSMO E DEL MONDO”. L’appuntamento rientra nel progetto su ‘Dante e il medioevo’ e gli studenti saranno presenti alla ‘Festa di scienza e filosofia’ di Foligno nel mese di aprile. Discendente del sommo Poeta, Sperello di Serego Alighieri si era incontrato per la prima volta a Gubbio lo scorso anno, durante il ‘Festival del Medioevo’, con Antoine de Gabrielli, a sua volta discendente dell’eugubino Cante, che in veste di Podestà di Firenze condannò all’esilio l’autore della ‘Divina Commedia’. « Siamo onorati di questa opportunità – commenta la dirigente Maria Marinangeli – con un personaggio di tale spessore scientifico e umano, per la capacità di mettere in relazione la dimensione professionale e anche personale, con il più grande poeta di tutti i tempi e con il mondo che lo rappresenta ». Sperello di Serego Alighieri, come il suo antenato, è affascinato dal cielo e dal destino dell’universo, occupandosi in particolare di galassie e cosmologia. Astrofisico ad Arcetri, vive tra Firenze e Villa Aureli nei pressi di Perugia, dimora storica e nobiliare che il padre Leonardo ha riportato agli antichi splendori. Ha lavorato per l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) sia in Olanda che in Germania e, fra l’altro, ha costruito il prototipo dello strumento che ha consentito all’ESA di partecipare al Telescopio Spaziale Hubble della NASA. La sua sete di conoscenza lo ha portato a viaggiare spesso in moto da Perugia a Pechino, da Valparaiso a Ushuaia, da Guayaquil a Antofagasta.