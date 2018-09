Gubbio, nuovo Padre generale per i Canonici regolari lateranensi

GUBBIO – La Congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi sta celebrando in questi giorni (18-28 settembre) il Capitolo Generale, evento che si svolge ogni sei anni. L’assemblea ha luogo presso la Canonica di S. Secondo in Gubbio ed è composta dai Provinciali e dai Delegati delle diverse realtà territoriali (Europa e America Latina). Dopo il lavoro di revisione delle Costituzioni, il Capitolo ha proceduto agli adempimenti che riguardano il governo della famiglia religiosa, in primo luogo all’elezione dell’Abate Generale. Nella mattinata di martedì 25 settembre è stato eletto il nuovo Padre Abate Generale, nella persona di don Franco Bergamin, attualmente parroco a S. Maria di Piedigrotta in Napoli. Succede all’Abate don Giuseppe Cipolloni, che ha retto la Congregazione in questi ultimi sei anni. Don Franco è nato a Castelfranco Veneto 58 anni fa e ha ricoperto diversi compiti all’interno dell’Ordine, nella formazione dei candidati al sacerdozio, nella pastorale e in delicati compiti di gestione.